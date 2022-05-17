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общество

Россия запретила импорт мяса птицы и яиц из США и Канады

Фото Россия запретила импорт мяса птицы и яиц из США и Канады
Фото Россия запретила импорт мяса птицы и яиц из США и Канады

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Россию запретили ввозить продукцию птицеводства из США и Канады.

Россельхознадзор ввел ограничения на поставки птицеводческой продукции из Соединенных Штатов и Канады из-за птичьего гриппа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Россельхознадзор с 16 мая 2022 года вводит временные ограничения на поставки живой птицы и продуктов птицеводства из американского штата Юта и канадских провинций Нью-Брансуик и Манитоба», — сообщили в ведомстве.

Ограничения на поставки связаны с напряженной эпизоотической ситуацией по высокопатогенному гриппу птиц. Ведомство уточнило, что под запрет попала живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы, готовая мясная птицеводческая продукция (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ).

Помимо этого, запрещаются к ввозу корма и кормовые добавки для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза), бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.

Также ограничен транзит по территории России живой птицы происхождением из этих регионов, передает РИА Новости.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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