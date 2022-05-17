Россияне получат по 52 000 рублей от соцзащиты 17 мая 2022 года

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В ближайшие дни россияне получат единовременную выплату от государства.

Новая разовая выплата от государства придет части россиян в ближайшие дни. Кто получит 52 000 рублей от соцзащиты, сообщает портал Primpress.

Рассчитывать на выплаты могут определенные категории россиян. Для ее оформления придется подать заявление. Тем гражданам, которые уже подали заявления, деньги придут 17 мая.

Речь идет о компенсации стоимости подключения частного дома к системе газораспределения. Так, в Ленобласти эту сумму возмещают многодетным семьям. Подпадающие под критерии россияне могут получить от государства ту сумму, которую потратили на газификацию. Максимальный размер такой выплаты составляет 52 306 рублей.

Выплаты могут получить родители трех и более детей, проживающие в регионе не менее года.