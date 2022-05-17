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общество

Сбербанк и партнеры собрали на субботнике 30 тонн мусора

Фото Сбербанк и партнеры собрали на субботнике 30 тонн мусора
Фото Сбербанк и партнеры собрали на субботнике 30 тонн мусора

Фото: Сбер

Сотрудники Сбербанка и компаний-партнеров провели субботники в городах Сибири. В общем, на экоакциях было убрано порядка 30 тонн мусора из парков, скверов и городских лесов.

Начиная с апреля сотрудники банка совместно с партнерами провели акции по уборке в Кемерове, Новокузнецке, Томске, Кызыле, Барнауле, Омске, Красноярске, Абакане и Новосибирске. Их участниками стали более 2000 человек.

Новосибирский субботник в парке «Сосновый бор» стал завершающим в серии мероприятий. Здесь было собрано более 4-х тонн мусора, а также установлены эколавочки, изготовленные из переработанных пластиковых крышек.

«Субботники, посадки деревьев, раздельный сбор отходов – это часть наших корпоративных традиций. Нам важно, чтобы наши города становились чище и красивее, поэтому мы проводим такие экологические акции, высаживаем деревья, организуем в офисах и отделениях раздельный сбор отходов и так далее. В прошлом году благодаря нашим сотрудникам-волонтерам в Сибири теперь растет более 100 тысяч новых деревьев. В этом году планируем провести еще более десятка акций по высадке», – рассказала Татьяна Галкина, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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