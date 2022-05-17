Сибирские программисты могут воспользоваться ипотекой по ставке 5% годовых

Фото: Банк «Левобережный» / unsplash.com

Банк «Левобережный» начал выдачу льготной ипотеки под 5% годовых IT-специалистам. Это возможность улучшить жилищные условия в рамках госпрограммы, купив квартиру в новостройке или на вторичном рынке либо дом с участком.

Сумма кредита составляет 18 млн рублей, если организация, в которой работает специалист, расположена в городе-миллионнике. На территории присутствия банка это Новосибирск и Красноярск. Программисты из городов с населением менее 1 млн человек могут оформить кредит на 9 млн рублей. Срок – от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос составит от 15% стоимости недвижимости. При его оплате можно использовать материнский капитал, а также бюджетные средства.

Воспользоваться предложением могут представители сферы IT в возрасте от 22 до 44 лет с зарплатой от 150 000 рублей в месяц в городах-миллионниках и от 100 000 рублей – в других регионах.

Оставить заявку на льготную ипотеку можно на сайте банка или в мобильном приложении BL-online.

С подробными условиями кредитования можно ознакомиться онлайн, по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) или в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина 57/1;

г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

Ипотека выдается в рамках постановления Правительства РФ от 30.04.2022 № 805. Сумма кредита – от 500 тысяч рублей. Продавцом недвижимости должно являться юридическое лицо. При выдаче кредита оформляется страхование объекта. Заемщик должен работать в компании, относящейся к сфере информационных технологий, находящейся на территории РФ, имеющей аккредитацию Минцифры РФ и пользующейся налоговыми льготами.

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