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Сотрудники ДПС Новосибирской области доставили пациента в больницу для пересадки сердца

Фото Сотрудники ДПС Новосибирской области доставили пациента в больницу для пересадки сердца
Фото Сотрудники ДПС Новосибирской области доставили пациента в больницу для пересадки сердца

ГИБДД г. Новосибирск

Новосибирские инспекторы ГИБДД оперативно доставили пациента в больницу для пересадки сердца.

В Новосибирской области сотрудники ГИБДД по просьбе водителя «скорой» оперативно доставили пациента в больницу для пересадки сердца. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Спасти жизнь мужчине, оперативно доставив его в больницу для экстренной операции по пересадке сердца, помогли инспекторы ГИБДД в городе Обь Новосибирской области. Сотрудники ДПС – старший лейтенант Павел Соломатов и старший лейтенант Владислав Лепетанов – несли службу, когда к ним обратился водитель автомобиля скорой помощи.

Мужчина объяснил инспекторам, что в машине «скорой» находится житель Коченевского района, которому в течение часа должны сделать жизненно важную операцию по пересадке сердца. Водитель опасался, что не успеет доставить пациента в больницу к назначенному сроку.

Оценив дорожную обстановку, полицейские решили самостоятельно отвезти пациента в медицинское учреждение. По согласованию с руководством Госавтоинспекции инспекторы на служебной машине со спецсигналами отвезли мужчину в больницу и передали врачам.

Благодаря действиям полицейских операцию удалось провести вовремя.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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