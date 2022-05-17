Совет эксперта: как выбрать коронки для перфоратора

Фото: онлайн-магазин «Бигам»

Бурение различных поверхностей – важная задача при ведении строительно-монтажных работ. Для этой работы прекрасно подходят современные модели перфораторов. Такой инструмент обладает достаточной мощностью и выносливостью, чтобы обработать различные материалы.

Однако для бурения нужны особые коронки для перфоратора. Данная деталь представляет собой насадку, которая устанавливается на перфоратор и выполняет бурение. Для крепления коронок используются роторы перфораторов – ими оснащены все существующие сегодня буровые установки.

Виды коронок

Существуют различные виды перфораторных коронок, которые различаются между собой по структуре, формам и другим параметрам. Чтобы подобрать наиболее подходящий вид, необходимо внимательно ознакомиться с их техническими характеристиками перед покупкой. Каждая из них предназначена для обработки следующих пород и материалов:

кирпича;

бетона;

пенобетона;

древесины;

природного или искусственного камня.

Следовательно, выбирая коронку, нужно удостовериться, что она предназначена для обработки того самого материала, в бурении которого вы нуждаетесь. Внимание следует уделить и рабочей длине детали, от которой зависит глубина бурения. Также важным параметром считается диаметр коронки. Некоторые модели комплектуются центрирующим сверлом.

Различаются коронки и по типу хвостовика. Есть и разборные модели, удобные для чистки инструмента.

Интернет-магазин «Бигам»

Онлайн-магазин строительного инструмента «Бигам» предлагает большой выбор моделей коронок для перфораторной техники. Все они собраны в одном тематическом разделе и сопровождаются детальными техническими характеристиками. Тут есть коронки с хвостовиками SDS-Plus или SDS-Max с разной рабочей длиной и диаметром.

Подобрать деталь можно в соответствии с обрабатываемой породой. Продавец предлагает заинтересованному клиенту исключительно оригинальные товары, поставляемые брендовыми азиатскими и европейскими производителями.

Чтобы определиться с выбором подходящей модели, можно воспользоваться консультационными услугами высококвалифицированных менеджеров онлайн-магазина. На портале продавца есть алгоритм фильтра, позволяющий выбрать перфораторную коронку по производителю, типу, материалам изготовления, назначению, рабочей длине, диаметру, типу сверла, типу хвостовика и другим параметрам.

«Бигам» регулярно проводит различные акции, по которым можно получить выгодные скидки на выбранные товары. Также удачливые покупатели получают промокоды, снижающие стоимость инструмента и позволяющие купить товар еще дешевле.