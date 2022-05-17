Spa-зоны и панорамные шале: как выглядят современные санатории

Фото: санаторий «Россия» / турагентство «Лечу куда хочу»

Эксперты турагентства «Лечу куда хочу» рассказали Сиб.фм о санаториях, которые удивят не только высокотехнологичным подходом к оздоровлению, но и стильным интерьером и богатой развлекательной инфраструктурой.

Санаторно-курортный комплекс «Краснозёрский»

Санаторий располагается в 300 км от Новосибирска в лиственном лесу и идеально подходит для отдыха и комплексного оздоровления семей с детьми. Он находится на берегу реки, имеет пляжную зону, спортзал, дом культуры, беседки у реки, рыбацкие места, игровую комнату для детей.

«Краснозёрский» оборудован современным лечебно-диагностическим комплексом и грязевым отделением, а персонал санатория – высококлассные медицинские специалисты.

Стоимость путевки на 14 дней – от 37 800 рублей на человека при двухместном размещении.

Санаторно-курортный комплекс «Краснозёрский»

Санаторий «Сибиряк»

«Сибиряк» – один из самых современных санаториев в Новосибирской области. Он предлагает несколько вариантов размещения: просторные номера в главном корпусе, домики, расположенные в лесу и на берегу реки, а также красивейшие двухэтажные шале.

В «Сибиряке» вы точно не соскучитесь! Здесь вас ждут мастер-классы, увлекательные экскурсии, вечерние программы с лучшими коллективами Новосибирска и Бердска, дискотеки, бассейн, катание на лошадях, спортивные площадки, лодочная станция, благоустроенный пляж, спортзал, зоосад, баня и спа-зона.

Благодаря авторским программам лечения (позвоночник, сердце, стресс, снижение веса) вы вернетесь отдохнувшими, свежими, полными сил и энергии.

Стоимость путевки на 10 дней – от 46 800 рублей на человека.

Санаторий «Сибиряк»

Санаторий «Доволенский»

Курорт расположен на берегу озера в экологически чистой местности. Санаторий профилируется на болезнях органов пищеварения, костно-мышечной, нервной систем, реабилитации после COVID-19 и пневмонии. Здесь можно не только пройти лечение природными факторами (имеется бювет и грязелечебница), но и скрасить свой досуг: на территории располагаются пирс, волейбольная и детская площадки, баня, пляжная зона, беседки с мангальной зоной и терренкур.

Стоимость путевки на 10 дней – от 25 650 рублей на человека.

Санаторий «Доволенский»

Санаторий «Россия»

Тем, кто хочет сменить обстановку и отдохнуть в горах, специалисты «Лечу куда хочу» предлагают отправиться в санаторий «Россия», который расположен в известном городе-курорте Белокуриха в окружении большой парковой территории протяженностью 8,4 гектар. Невероятные виды гор, чистейший воздух и потрясающая природа Белокурихи помогут восстановиться и привести в порядок истощенный организм.

Санаторий «Россия»

В инфраструктуре санатория:

термальный комплекс с бассейном, а также летний бассейн с подогревом и горками

спа-центр, тренажерный зал, танцевальный клуб

широкий выбор активного отдыха (экскурсии, конные прогулки, езда на велосипедах, квадроциклах)

киноконцертный зал

Медицинский профиль санатория – лечение опорно-двигательного аппарата и общая профилактика организма.

Он включает в себя несколько вариантов размещения: номера в основных корпусах, в четырехзвездочном экоотеле «Эхо» и бизнес-отеле «Россия».

Стоимость путевки на 7 дней – от 46 155 рублей на двоих взрослых.

Санаторий «Россия»

Современные санатории сегодня дают возможность совместить приятное с полезным. Чистый воздух, природа, лечебные и косметические процедуры, сервис, не уступающий высококлассным отелям, горячие источники, лечебные природные факторы, высококвалифицированный медперсонал, пляжные комплексы и многое другое делают санатории отличной альтернативой привычному отдыху.

Менеджеры турагентства «Лечу куда хочу» подберут путевку в санаторий с учетом всех пожеланий и бюджета, чтобы сделать ваш отпуск по-настоящему комфортным.

Подробную информацию о путевках можно получить у «Лечу куда хочу» по телефону (383) 227-72-72 или в офисе по адресу ул. Челюскинцев, 18/2.