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Участок на живописном берегу Новосибирского водохранилища продают под базу отдыха

Фото Участок на живописном берегу Новосибирского водохранилища продают под базу отдыха
Фото Участок на живописном берегу Новосибирского водохранилища продают под базу отдыха

Фото pixabey

Участок площадью 1,14 гектара в живописном месте на берегу Новосибирского водохранилища оценили в 13 миллионов рублей.

В Новосибирске федеральное агентство ДОМ.РФ выставило на продажу участок земли рядом с жилыми домами на берегу Новосибирского водохранилища. Информация появилась на сайте агентства в мае.

Выставленный на продажу земельный участок на территории Новосибирского водохранилища предназначен для размещения базы отдыха. Земля примыкает к частному жилому сектору. Территориально участок находится в Новосибирском районе, в МО Морской сельсовет.

Заявку на участие в торгах можно подать до 23 мая 2022 года. Аукцион пройдет 27 мая. Стартовая цена участка – 13 миллионов 429 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске продают двухэтажный замок у реки Иня за 350 тысяч рублей.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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