Участок на живописном берегу Новосибирского водохранилища продают под базу отдыха

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Участок площадью 1,14 гектара в живописном месте на берегу Новосибирского водохранилища оценили в 13 миллионов рублей.

В Новосибирске федеральное агентство ДОМ.РФ выставило на продажу участок земли рядом с жилыми домами на берегу Новосибирского водохранилища. Информация появилась на сайте агентства в мае.

Выставленный на продажу земельный участок на территории Новосибирского водохранилища предназначен для размещения базы отдыха. Земля примыкает к частному жилому сектору. Территориально участок находится в Новосибирском районе, в МО Морской сельсовет.

Заявку на участие в торгах можно подать до 23 мая 2022 года. Аукцион пройдет 27 мая. Стартовая цена участка – 13 миллионов 429 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске продают двухэтажный замок у реки Иня за 350 тысяч рублей.