Уже скоро: 19 мая в Новосибирске состоится премьера спектакля звезды «Сватов» Добронравова

Фото с сайта fedordobronravov.ru / Продюсерский центр «Фёдор Добронравов»

Остаётся всего два дня до премьеры спектакля звезды «Сватов» Фёдора Добронравова в Новосибирске. Постановка «Ты где-то рядом...» пройдёт на сцене Дворца культуры железнодорожников 19 мая.

В четверг, 19 мая, во Дворце культуры железнодорожников в Новосибирске состоится премьера спектакля Фёдора Добронравова «Ты где-то рядом...» по пьесе Михаила Хейфеца «Rock n Roll на закате».

В постановке будет всего два действующих лица. Роль одного из них сыграет сам Добронравов, а роль другого — его коллега по цеху и подруга Марина Иванова, с которой актёр ещё 30 лет назад познакомился в труппе театра «Сатирикон».

«Это такой спектакль об одиночестве, о любви, о дружбе, о детях, о внуках... О Вселенной», — описывает постановку звезда «Сватов».

В описании на сайте продюсерского центра «Фёдор Добронравов» говорится, что «Ты где-то рядом...» — лирическое повествование об истории любви немолодых людей.

«Зрителям на протяжении полутора часов предстоит смеяться и грустить, переживать и радоваться за таких, порой, нелепых, но трогательных героев, которых сблизит танец».

Возможность купить билеты всё ещё есть. Сделать это можно, перейдя по ссылке.