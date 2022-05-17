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В Бердске загорелось предприятие по производству упаковочных материалов

Фото В Бердске загорелось предприятие по производству упаковочных материалов
Фото В Бердске загорелось предприятие по производству упаковочных материалов

Фото: кадры из видео, размещённого в паблике «АСТ-54» во «Вконтакте», коллаж Сиб.фм

Крупный пожар на предприятии по производству упаковочных материалов произошёл в Бердске утром 17 мая, на тушение выехала усиленная группировка пожарных, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Утром во вторник, 17 мая, на Химзаводской улице в Бердске произошёл пожар. Загорелось предприятие по производству упаковочных материалов. В паблике «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте» появилось видео с мечта ЧП.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о возгорании поступило дежурному в 07:35. В течение 10 минут на место вызова прибыли первые подразделения пожарной охраны с усилением группировки сил и высотной техникой.

«В это время горела кровля строения. В настоящий момент усиленная группировка пожарных ликвидирует возгорание и стоит на защите соседних зданий», — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

На месте пожара, которому присвоен третий ранг сложности, работают 42 человека и 11 единиц техники. Сведений о пострадавших нет.

По оперативной информации, из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек. Сиб.фм следит за ситуацией.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Бердск
Новосибирская область
пожар
МЧС
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