В Бердске загорелось предприятие по производству упаковочных материалов

Фото: кадры из видео, размещённого в паблике «АСТ-54» во «Вконтакте», коллаж Сиб.фм
Крупный пожар на предприятии по производству упаковочных материалов произошёл в Бердске утром 17 мая, на тушение выехала усиленная группировка пожарных, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Утром во вторник, 17 мая, на Химзаводской улице в Бердске произошёл пожар. Загорелось предприятие по производству упаковочных материалов. В паблике «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте» появилось видео с мечта ЧП.
По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о возгорании поступило дежурному в 07:35. В течение 10 минут на место вызова прибыли первые подразделения пожарной охраны с усилением группировки сил и высотной техникой.
«В это время горела кровля строения. В настоящий момент усиленная группировка пожарных ликвидирует возгорание и стоит на защите соседних зданий», — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
На месте пожара, которому присвоен третий ранг сложности, работают 42 человека и 11 единиц техники. Сведений о пострадавших нет.
По оперативной информации, из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек. Сиб.фм следит за ситуацией.
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