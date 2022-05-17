В НГУ объяснили проверку документов воинского учёта у студентов

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Студенты Новосибирского госуниверситета испугались необычной проверки документов воинского учета. В вузе объяснили, с чем это связано.

В НГУ объяснили, зачем проверяли документы воинского учета у студентов. Представители вуза сообщили Сиб.фм, что все дело в новых методических правилах.

Недавно в новосибирских студенческих сообществах в соцсетях появилась информация о якобы внеплановых проверках документов воинского учета. Студенты НГУ пожаловались, что получили письма от отдела мобилизационной подготовки, воинского учета и бронирования НГУ – обучающихся просили предоставить удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, а также водительские права и паспорт.

Студенты заявили, что ранее у них никогда не просили данные этих документов, за исключением новых паспортов.

В НГУ сообщили Сиб.фм, что в связи с вступлением в силу нового приказа Минобороны России от 22 ноября 2021 г. № 700 (п. 32, раздел IV «О введении новой формы личной карточки»), 23 марта 2022 г. на инструкторско-методическом сборе военным комиссариатом Советского и Первомайского районов Новосибирска были даны указания о замене до 20 декабря 2022 года личных карточек Формы Т-2ВУР на личную карточку по Форме 10.

«В новую форму требуются сведения, которые в старую форму не заносились: серия, номер документа, дата выдачи и кем выдан. Это касается каждого из документов – паспорта, военного билета, удостоверения гражданина, подлежащего призыву, водительского удостоверения. Для внесения необходимых изменений отдел мобилизационной подготовки, воинского учета и бронирования НГУ в плановом порядке приглашает с документами всех студентов (граждан женского и мужского пола), состоящих на воинском учете», – заключили в университете.



