Чиновников мэрии Новосибирска избили при изъятии электросамокатов

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Два сотрудника мэрии Новосибирска пострадали в ходе рейда по изъятию электросамокатов с улиц города.

В Новосибирске проходят рейды по изъятию электросамокатов, брошенных на незаконных парковках. Сотрудники кикшеринговой компании напали на двух чиновников городской администрации, сообщили в мэрии Новосибирска.

После майских праздников мэрия Новосибирска начала бороться с незаконным размещением электросамокатов на городских улицах. Глава департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин рассказал 17 мая, что во время одного из таких рейдов на сотрудников городской администрации напали представители кикшеринга Urent.

«Сотрудники компании Urent оказали агрессивное противодействие нашим сотрудникам, которое выразилось в воспрепятствовании действиям, а также нанесении телесных повреждений сотруднице управления потребительского рынка мэрии Новосибирска», – сказал Витухин.

Чиновник объяснил, что кикшеринговые компании в Новосибирске отказываются оформлять парковки для электросамокатов в соответствии с требованиями российского законодательства. Предпринимателей предупреждали о недопустимости незаконного ведения бизнеса, однако никаких изменений не последовало.

Поэтому сразу после майских праздников мэрия начала изымать брошенные на улицах транспортные средства. Представители кикшеринговых компаний, несмотря на предупреждения, к такому развитию событий оказались не готовы и совершили два нападения на чиновников администрации города.

От действий работников компании Urent пострадала сотрудница управления потребительского рынка мэрии Новосибирска, а также заместитель главы Октябрьского района Новосибирска Яков Чагин.

Полученные чиновниками телесные повреждения официально зарегистрированы, заключил Витухин.