В Новосибирске хирурги клиники Мешалкина спасли пациента с острым расслоением аорты

Фото: пресс-служба НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина

Хирурги клиники Мешалкина в Новосибирске провели эндоваскулярное протезирование мужчине с острым расслоением аорты. Без своевременной медпомощи он мог погибнуть.

В Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина в Новосибирске экстренно перевели пациента, которому требовалось хирургическое лечение острого расслоения аорты. Без своевременной медицинской помощи 84 % больных с данной патологией погибают в течение месяца.

Специалисты в два этапа провели эндоваскулярное протезирование аорты, ставшее альтернативой полостной операции, сообщили в пресс-службе новосибирской клиники 17 мая.

Сначала было проведено протезирование участка, где расслоение аорты начиналось. Это позволило врачам снизить давление в ложном канале. Затем, спустя месяц, было выполнено протезирование с закрытием ложного канала аорты ниже по руслу.

«Метод эндоваскулярного протезирования аорты позволяет добиться хороших результатов хирургического лечения, снизить количество осложнений, уменьшить сроки госпитализации и длительность реабилитационного периода», — пояснили в Мешалкина.

Программа по оказанию высокотехнологичной помощи пациентам с острым расслоением аорты действует в четырёх городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске. За Уралом возможностью лечения данной категории пациентов обладает только Центр Мешалкина.

В нём житель любого региона страны с расслоением аорты может получить лечение за счёт средств программы госгарантий оказания бесплатной медпомощи.

Напомним, ранее в клинике Мешалкина спасли пациентку с редкой врождённой аномалией сердца. Ей провели сложную операцию по замене поражённого аортального клапана собственным клапаном лёгочной артерии через мини-разрез 6 см.