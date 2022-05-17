В Новосибирске в 2022 году выдали на 10 % больше разрешений на строительство, чем в 2021-м

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Застройщики Новосибирска в 2022 году получили 19 разрешений на строительство — на 10 % больше, чем в 2021-м, сообщил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

В 2022 году застройщики Новосибирска получили всего 19 разрешений на жилищное строительство, включая семь в апреле, следует из данных, опубликованных на сайте управления архитектурно-строительной инспекции мэрии. И хотя показатель небольшой, он выигрывает у прошлогоднего 10 %, уточнил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Полученные в 2022 году разрешения позволят построить 5 202 квартиры площадью 257 000 кв.м. Для сравнения: полученные в прошлом году разрешения давали девелоперам построить только 4 219 квартир суммарной площадью 223 000 кв. м.

Лидерами по приросту заделов стали ГК «Расцветай» (28 579 кв. м), Концерн «Сибирь» (26 376 кв. м), ГК «Союз» (25 142 кв. м) и ГК «Вира» (24 011 кв. м).

Выделилась на общем фоне компания «КПД-Газстрой», с учётом Новосибирского района увеличившая задел на 59 266 кв. м, отметил Николаев. Такой показатель позволил застройщику войти в топ-3 региона по суммарным строительным заделам по состоянию на 01 мая 2022 года.

Лидерами по средней площади квартир стали «Скандиа» (ЖК «Квартал в Кедровом», 85,4 кв. м) и «Флагман АГ» (дом на улице Мусы Джалиля, 83,5 кв. м).

Напомним, что Новосибирская область вошла в топ-10 российских регионов по темпам роста строительного задела.