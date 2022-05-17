В Новосибирске во дворе ЖК «Марсель» зарезали мужчину

Фото: кадры из видео, опубликованного в Telegram-канале «АСТ-54 Black»

На территории жилого комплекса «Марсель» в Новосибирске произошла драка, один из участников был зарезан. Информация об этом появилась в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Утром в воскресенье, 15 мая, во дворе жилого комплекса «Марсель» на 2-й Обской улице в Новосибирске произошла потасовка двух компаний, во время которой один из участников получил ножевое ранение.

До прибытия медиков мужчину пытались спасти, но в результате он не выжил. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Информацию о смерти официально подтвердили в управлении Следственного комитета России по Новосибирской области, пишет «АиФ-Новосибирск».

Из-за чего между компаниями возник конфликт, не сообщается. Данных о том, куда именно было нанесено ранение, нет.

Напомним, ранее в Новосибирске мужчина был зарезан на автобусной остановке. Выяснилось, что с ним жестоко расправился отсидевший 40 лет рецидивист.