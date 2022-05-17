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В Новосибирске застройщика ЖК «Рихард» Кузнецова судят по делу о 390 обманутых дольщиках

Фото В Новосибирске застройщика ЖК «Рихард» Кузнецова судят по делу о 390 обманутых дольщиках
Фото В Новосибирске застройщика ЖК «Рихард» Кузнецова судят по делу о 390 обманутых дольщиках

Фото Сиб.фм

В Кировском районном суде Новосибирска стартовал процесс по делу застройщика ЖК «Рихард» Игоря Кузнецова, обманувшего почти 400 дольщиков. Подсудимый выслушал обвинительное заключение.

Кировский районный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при строительстве ЖК «Рихард». Обвиняемым по части 2 статьи 201 УК РФ стал владелец ООО «НСК Девелопмент» Игорь Кузнецов.

Согласно материалам дела, при хищении средств 390 дольщиков была задействована сложная схема: Игорь Кузнецов предоставлял возмездные займы лично от себя и от других подконтрольных ему компаний. При этом застройщик был обязан выплачивать проценты по кредиту бенефициару.

Из-за такой сложной схемы застройщик очень скоро оказался не в состоянии исполнять свои обязательства перед подрядчиками, контрагентами и дольщиками. Всё это привело к скорому банкротству компании и заморозке стройки 4 домов.

Игорь Кузнецов уверяет, что сам стал заложником ситуации с долгом бенефициару. И об этом, как поясняет сам подсудимый, он пытался заявить в правоохранительные органы. Сейчас согласно санкции статьи, Игорю Кузнецову грозят четыре года тюрьмы.

«Мы огласили обвинительное заключение, определили порядок исследования доказательств по делу. Заседание отложено на 1 июня»,

- сообщили в Кировском районном суде.

Планируется, что в ходе следующих заседаний будут вызваны свидетели по делу, среди которых иного обманутых дольщиков.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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