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В России могут разблокировать Instagram*

Фото В России могут разблокировать Instagram*
Фото В России могут разблокировать Instagram*

Фото pixabey

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможность разблокировки Instagram* и Facebook*.

Официальный представитель Кремля и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не стал исключать возможность разблокировки сервисов Meta* в России.

В обозримом будущем сервисы американской компании Meta*, в том числе Instagram* и Facebook*, могут вернуться в Россию. Сейчас корпорация имеет статус экстремисткой в РФ, а ее сервисы запрещены на территории страны. По словам пресс-секретаря Путина, это станет возможным, если компания будет соблюдать российские законы.

«Я бы этого не исключал», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможной разблокировке запрещённой в России за экстремизм соцсети Instagram*. Он отметил, что сама Мета* отказывалась удалять материалы, которые носят экстремистский характер и противоречат законам РФ, передает РИА Новости.

«Они отказывались это обсуждать на протяжении нескольких лет. Невозможно было заставить их открыть здесь офис по закону о «приземлении». И так далее, и тому подобное. Поэтому если соблюдаются законы Российской Федерации, возможно, открываются другие горизонты для взаимодействия», – заключил представитель Кремля.

Напомним, в свете событий на Украине Meta* разрешила пользователям своих соцсетей призывать к насилию против российских военных. Позже вице-президент компании Ник Клегг объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta* «не потерпит русофобии». По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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