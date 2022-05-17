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В Толмачёво таможенники задержали банкноты Российской империи

Фото В Толмачёво таможенники задержали банкноты Российской империи
Фото В Толмачёво таможенники задержали банкноты Российской империи

Фото: пресс-служба Сибирского таможенного управления

Сотрудники таможни в новосибирском аэропорту Толмачёво изъяли у 53-летней гражданки Таджикистана банкноты Российской империи, которые та незаконно хотела вывезти в Душанбе. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Банкноты, выпущенные более 100 лет назад, задержали сотрудники таможни в новосибирском аэропорту Толмачёво, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Две купюры времён Российской империи достоинством 1 рубль образца 1898 года и достоинством 3 рубля образца 1905 года были найдены во время таможенного контроля у 53-летней гражданки Таджикистана, заявившей, что деньги достались ей по наследству.

Женщина собиралась лететь в Душанбе и хотела вывезти купюры без декларирования.

Фото В Толмачёво таможенники задержали банкноты Российской империи 2

«Таможенники передали обнаруженные банкноты на экспертизу, подтвердившую впоследствии, что они соответствуют критериям культурных ценностей, в отношении которых предусмотрен ограничительный порядок ввоза и вывоза из ЕАЭС», — рассказали в СТУ.

Деньги у женщины изъяли до решения суда и возбудили в отношении неё два дела об административных правонарушениях: по ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» и по ст. 16.3 «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации».

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Толмачёво
Новосибирская область
СТУ
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