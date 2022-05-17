Жители Новосибирска пожаловались на сильную аллергию из-за цветения яблонь

Фото pixabay.com, Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Новосибирске настала пора цветения — мучительное время для аллергиков. Как выживают в городе те, кто страдает поллинозом, и можно ли от него избавиться, читайте в материале Сиб.фм.
У жительницы Новосибирска Александры двое детей, из которых раньше никто не страдал от аллергии. Однако у дочери-третьеклассницы недавно резко покраснели, зачесались и загноились глаза.
Воспаление приняли за конъюнктивит, поэтому бить тревогу не стали. Лечили проверенными средствами и методами, которые помогали годами, но в этот раз они не работали. В результате однажды утром девочка просто не смогла разомкнуть глаз.
«При простом конъюнктивите такого не было, всё это стало напоминать аллергию. Ей полегчало через пару часов после приёма антигистаминного, и тут всё стало понятно. Аллергии ни у кого в семье нет, поэтому собирались пережить этот период на антигистаминном, а когда всё войдёт в норму, заняться поисками хорошего аллерголога и сдавать пробы, чтобы подготовиться к следующему сезону», — пояснила мама школьницы.
Вечером 12 мая девочка пошла гулять во двор, откуда вернулась с опухшими глазами и отёкшим лицом. Препарат против аллергии в очередной раз спас, всё прошло, но на следующий день Александру из-за тех же симптомов попросили забрать дочь с уроков.
«13 мая в 11 часов позвонили из школы, сказали, что она отекает прямо на глазах, попросили забрать. Мы сразу поехали к педиатру. Он сказал, что в этом году очень много аллергии на цветение и именно с конъюнктивитом», — рассказала женщина.
Теперь девочка постоянно принимает средство портив аллергии. Остались тяжёлое дыхание и отёк слизистой носа, бороться с ними помогают сосудосуживающие капли.
«Спать сегодня почти не смогла, а если засыпала, то храпела, как здоровый мужик», — подытожила Александра.
Другой горожанин, для которого весной настаёт мучительное время, Иван. Мужчина рассказал, что находится дома с постоянно включённым кондиционером, а на улице дышать просто не может: не позволяет цветение берёзы. Аллергия в мае чаще всего возникает как раз из-за повышенной чувствительности к пыльце этого дерева, это самый злостный весенний аллерген.
«Дома живу с кондиционером, как только на улицу выхожу, сразу глаза раздираю — сильно слезятся и чешутся», — пояснил он.
В отличие от дочери Александры, Иван был аллергиком всегда, но переносил цветение в разные годы по-разному. Иногда, например, возникало только лёгкое першение в горле или насморк, что не доставляло существенного дискомфорта.
«А в этом году прямо жесть», — признался мужчина.
На те же симптомы, что и у Ивана, пожаловалась и местная жительница Юлия. Девушка тоже переживает весенний период не всегда одинаково. Порой довольно легко, но иногда к вышеперечисленным симптомам добавляется непрерывное чихание, щекотание в носу или ощущение, что горло чешется изнутри. Спасают только антигистаминные.
«На прошлой неделе была в Дендропарке. Первые минут 40 прогулки всё было прекрасно, но потом засвербило в носу, заслезились глаза и заложило нос. Да, ещё появилось чихание», — вспомнила она.
Многие медики отмечают, что в последние годы страдающих от аллергии в Новосибирске стало в разы больше, особенно среди детей. Есть версия, что произошло это вовсе не из-за цветения, а из-за использования «Бионорда». Горожанка Мария рассказала, что узнала о ней от педиатра, к которому водит своих детей.
«Врач заметила, что в последние два года резко увеличилось количество аллергичных детей. Пятна на коже, подкашливание и странный насморк стали появляться у тех пациентов, которые раньше вообще не были аллергичными. Медик увидела зависимость от географии (это было прошлой зимой): чаще других от аллергии страдают дети, живущие в центре Новосибирска. Одна из решительных мам, чей ребёнок наблюдается у нашего педиатра, ускорила покупку загородного дома, увезла туда детей, и всё прошло», — сообщила женщина.
Главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1», доктор медицинских наук Татьяна Овсянникова отметила, что аллергию можно назвать болезнью цивилизации.
«На сегодняшний день аллергию можно назвать болезнью цивилизации, очень много витают аллергенов в воздухе, мы бываем в контакте с ними. По статистике, 85 % аллергиков страдают обострением именно во время цветения. Аллергия на пыльцу растений — это поллиноз», — сказала она в комментарии Сиб.фм.
При поллинозе краснеют глаза, текут слёзы, появляется насморк. В тяжёлых случаях возникает астма. Сигнализируют о ней одышка, затруднение дыхания и тяжесть в груди.
Весной аллергия традиционно обостряется из-за повышения в воздухе концентрации потенциальных аллергенов, среди которых плесневые грибы, пыль и шерсть линяющих домашних животных, пояснила специалист.
«Чаще всего полностью избавиться от болезни, к сожалению, нельзя. Но можно облегчить страдания и ограничить контакт с аллергенами», — добавила врач.
Иногда за аллергию люди ошибочно принимают ОРВИ, поскольку проявления довольно похожи. Овсянникова назвала несколько признаков, которые точно не дадут запутаться.
У аллергологов нет ответа на вопрос, почему развивается аллергия. Но одна из причин — генетическая предрасположенность.
Также существуют предрасполагающие факторы. Например, курение (включая пассивное и третичное) и экологическая обстановка, пояснила врач.
«Аллергия может пройти с возрастом. Мы чаще всего сталкиваемся как раз не с выздоровлением, а со стойкой ремиссией. Хроническая бронхиальная астма, к примеру, часто уходит в ремиссию в подростковом возрасте», — рассказала Овсянникова.
Выявить аллергены можно с помощью разных методов, включая анализ крови, кожные пробы (в том числе «царапки») и тестирование с помощью аллергочипа. Последнее позволяет провести самую точную диагностику, но и стоит дороже всего.
Один из основных методов лечения аллергии — аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), которая основывается на регулярном введении аллергена в организм.
«Такая терапия активно применяется для лечения детей от 5 лет, эффективно позволяет увести аллергию в ремиссию», — подчеркнула доктор медицинских наук.
Ещё один метод — симптоматическая терапия, которой занимается большинство людей. В неё входит приём антигистаминных препаратов, энтеросорбентов, а также промывание носа солевыми растворами и использование противоотёчных спреев.
Однако такая терапия обязательно должна совмещаться с АСИТ, подытожила Овсянникова.
Напомним, что среди возможных аллергенов в Новосибирске сейчас берёзы, сирень, черёмуха и яблони.
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