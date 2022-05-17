Жители Новосибирска пожаловались на сильную аллергию из-за цветения яблонь

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В Новосибирске настала пора цветения — мучительное время для аллергиков. Как выживают в городе те, кто страдает поллинозом, и можно ли от него избавиться, читайте в материале Сиб.фм.

«Храпела, как здоровый мужик»

У жительницы Новосибирска Александры двое детей, из которых раньше никто не страдал от аллергии. Однако у дочери-третьеклассницы недавно резко покраснели, зачесались и загноились глаза.

Воспаление приняли за конъюнктивит, поэтому бить тревогу не стали. Лечили проверенными средствами и методами, которые помогали годами, но в этот раз они не работали. В результате однажды утром девочка просто не смогла разомкнуть глаз.

«При простом конъюнктивите такого не было, всё это стало напоминать аллергию. Ей полегчало через пару часов после приёма антигистаминного, и тут всё стало понятно. Аллергии ни у кого в семье нет, поэтому собирались пережить этот период на антигистаминном, а когда всё войдёт в норму, заняться поисками хорошего аллерголога и сдавать пробы, чтобы подготовиться к следующему сезону», — пояснила мама школьницы.

Вечером 12 мая девочка пошла гулять во двор, откуда вернулась с опухшими глазами и отёкшим лицом. Препарат против аллергии в очередной раз спас, всё прошло, но на следующий день Александру из-за тех же симптомов попросили забрать дочь с уроков.

«13 мая в 11 часов позвонили из школы, сказали, что она отекает прямо на глазах, попросили забрать. Мы сразу поехали к педиатру. Он сказал, что в этом году очень много аллергии на цветение и именно с конъюнктивитом», — рассказала женщина.

Теперь девочка постоянно принимает средство портив аллергии. Остались тяжёлое дыхание и отёк слизистой носа, бороться с ними помогают сосудосуживающие капли.

«Спать сегодня почти не смогла, а если засыпала, то храпела, как здоровый мужик», — подытожила Александра.

«Глаза раздираю»

Другой горожанин, для которого весной настаёт мучительное время, Иван. Мужчина рассказал, что находится дома с постоянно включённым кондиционером, а на улице дышать просто не может: не позволяет цветение берёзы. Аллергия в мае чаще всего возникает как раз из-за повышенной чувствительности к пыльце этого дерева, это самый злостный весенний аллерген.

«Дома живу с кондиционером, как только на улицу выхожу, сразу глаза раздираю — сильно слезятся и чешутся», — пояснил он.

В отличие от дочери Александры, Иван был аллергиком всегда, но переносил цветение в разные годы по-разному. Иногда, например, возникало только лёгкое першение в горле или насморк, что не доставляло существенного дискомфорта.

«А в этом году прямо жесть», — признался мужчина.

«Горло чешется изнутри»

На те же симптомы, что и у Ивана, пожаловалась и местная жительница Юлия. Девушка тоже переживает весенний период не всегда одинаково. Порой довольно легко, но иногда к вышеперечисленным симптомам добавляется непрерывное чихание, щекотание в носу или ощущение, что горло чешется изнутри. Спасают только антигистаминные.

«На прошлой неделе была в Дендропарке. Первые минут 40 прогулки всё было прекрасно, но потом засвербило в носу, заслезились глаза и заложило нос. Да, ещё появилось чихание», — вспомнила она.

Аллергиков становится больше

Многие медики отмечают, что в последние годы страдающих от аллергии в Новосибирске стало в разы больше, особенно среди детей. Есть версия, что произошло это вовсе не из-за цветения, а из-за использования «Бионорда». Горожанка Мария рассказала, что узнала о ней от педиатра, к которому водит своих детей.

«Врач заметила, что в последние два года резко увеличилось количество аллергичных детей. Пятна на коже, подкашливание и странный насморк стали появляться у тех пациентов, которые раньше вообще не были аллергичными. Медик увидела зависимость от географии (это было прошлой зимой): чаще других от аллергии страдают дети, живущие в центре Новосибирска. Одна из решительных мам, чей ребёнок наблюдается у нашего педиатра, ускорила покупку загородного дома, увезла туда детей, и всё прошло», — сообщила женщина.

Болезнь цивилизации

Главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1», доктор медицинских наук Татьяна Овсянникова отметила, что аллергию можно назвать болезнью цивилизации.

«На сегодняшний день аллергию можно назвать болезнью цивилизации, очень много витают аллергенов в воздухе, мы бываем в контакте с ними. По статистике, 85 % аллергиков страдают обострением именно во время цветения. Аллергия на пыльцу растений — это поллиноз», — сказала она в комментарии Сиб.фм.

При поллинозе краснеют глаза, текут слёзы, появляется насморк. В тяжёлых случаях возникает астма. Сигнализируют о ней одышка, затруднение дыхания и тяжесть в груди.

Весной аллергия традиционно обостряется из-за повышения в воздухе концентрации потенциальных аллергенов, среди которых плесневые грибы, пыль и шерсть линяющих домашних животных, пояснила специалист.

«Чаще всего полностью избавиться от болезни, к сожалению, нельзя. Но можно облегчить страдания и ограничить контакт с аллергенами», — добавила врач.

Иногда за аллергию люди ошибочно принимают ОРВИ, поскольку проявления довольно похожи. Овсянникова назвала несколько признаков, которые точно не дадут запутаться.

Если симптомы пропадают через несколько дней, то, как правило, это ОРВИ.

Если есть насморк, но нет температуры, — это аллергия.

Прозрачные выделения из носа обычно свидетельствуют об аллергии, поскольку с их помощью иммунная система попросту пытается смыть «врага» — пыльцу. При острых респираторных вирусных инфекциях выделения начинают приобретать различные оттенки и менять их.

При аллергии также никогда не бывает заложена одна половина носа, дышать они перестают симметрично.

Зуд в носу и конъюнктивит характерны для аллергии.

У аллергологов нет ответа на вопрос, почему развивается аллергия. Но одна из причин — генетическая предрасположенность.

Также существуют предрасполагающие факторы. Например, курение (включая пассивное и третичное) и экологическая обстановка, пояснила врач.

«Аллергия может пройти с возрастом. Мы чаще всего сталкиваемся как раз не с выздоровлением, а со стойкой ремиссией. Хроническая бронхиальная астма, к примеру, часто уходит в ремиссию в подростковом возрасте», — рассказала Овсянникова.

Выявить аллергены можно с помощью разных методов, включая анализ крови, кожные пробы (в том числе «царапки») и тестирование с помощью аллергочипа. Последнее позволяет провести самую точную диагностику, но и стоит дороже всего.

Один из основных методов лечения аллергии — аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), которая основывается на регулярном введении аллергена в организм.

«Такая терапия активно применяется для лечения детей от 5 лет, эффективно позволяет увести аллергию в ремиссию», — подчеркнула доктор медицинских наук.

Ещё один метод — симптоматическая терапия, которой занимается большинство людей. В неё входит приём антигистаминных препаратов, энтеросорбентов, а также промывание носа солевыми растворами и использование противоотёчных спреев.

Однако такая терапия обязательно должна совмещаться с АСИТ, подытожила Овсянникова.



Напомним, что среди возможных аллергенов в Новосибирске сейчас берёзы, сирень, черёмуха и яблони.