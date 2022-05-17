ВОЗ заявила о новом смертельном виде гепатита, поражающем печень детей

В мире зафиксировали сотни случаев заболеваниям новой разновидностью гепатита. Болезнь поражает детей и приводит к серьезным последствиям.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что в мире начал стремительно развиваться новый вирус гепатита. Первая вспышка опасной инфекции зарегистрирована в Шотландии.

К маю 2022 года подтверждено около 450 случаев заболевания у детей до 10 лет. В основном вирус распространяется в странах Европы, в США, Канаде, Израиле, Индонезии и Японии. А вот до России новый вирус пока не добрался. При этом риск завоза болезни в страну Роспотребнадзор оценивает как низкий.

Чаще всего новым вирусом болеют дети до 10 лет. У каждого десятого пациента болезнь протекает в особо тяжелой форме и требует пересадку органов, в том числе печени. Официально подтверждено 10 случаев летального исхода.

Симптомы нового вируса гепатита – рвота, боли в животе, диарея, обезвоживание и желтуха. Кроме того, о болезни может свидетельствовать аномально высокий уровень печеночных ферментов в крови.

Исходя из данных, которые есть на данный момент, эксперты пришли к выводу, что болезнь возникает спорадически, а единого возбудителя у нее нет.

К слову, основной причиной гепатита является вирусная инфекция. Другие причины – это алкоголизм, прием некоторых лекарственных препаратов, аутоиммунные заболевания и отравление токсичными веществами. Однако новая вспышка гепатита поставила медиков в тупик. Самые распространенные вирусы не были найдены ни у одного из пациентов. Не подтвердились и другие известные ученым причины.

Пока ученые придерживаются мнения, что причина болезни – заражение аденовирусом. Эксперты связывают вспышку со снятием антиковидных ограничений.

Как правило, аденовирусы для человека не представляют опасности, вызывая лишь легкие инфекции наподобие насморка, боли в горле, повышенной температуры. Гепатит как осложнение аденовирусной инфекции мог появиться у детей, переболевших коронавирусом.

Еще одна гипотеза – самоизоляция и ограничения создали эффект «защитного пузыря». Дети практически не сталкивались с инфекциями, поэтому их иммунитет не развился.

Некоторые предполагают, что гепатит – это побочный эффект вакцинации от коронавируса, так как некоторые вакцины от ковида были созданы с использованием аденовирусов. Однако врачам не удалось найти связь между вакцинаций и заболеванием, сообщает ТАСС Наука.