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экономика

ВТБ одобрил заявки по программе Минпромторга на сумму более 160 млрд рублей

Фото ВТБ одобрил заявки по программе Минпромторга на сумму более 160 млрд рублей
Фото ВТБ одобрил заявки по программе Минпромторга на сумму более 160 млрд рублей

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, банк подписал кредитные соглашения с клиентами на сумму 163 млрд рублей по программе льготного кредитования системообразующих предприятий Минпромторга России. Одними из первых участниками программы стали компании из металлургической, химической и лесопромышленной отрасли.

«Клиенты ВТБ − ведущие российские компании разных секторов и отраслей. Поддержка их социально-значимой деятельности в текущей рыночной ситуации − одна из весомых мер по стабилизации экономики. Льготные кредиты позволят нашим клиентам сохранить рабочие места, обеспечить устойчивую работу производственных мощностей и продолжить предоставлять качественные услуг. Программы господдержки доказали свою эффективность, мы видим большой спрос со стороны клиентов и надеемся расширить свое участие в программе Минпромторга», − сказал старший вице-президент банка ВТБ Виталий Сергейчук.

«Программы господдержки системообразующих организаций востребованы у клиентов среднего и малого бизнеса. Среди наших заемщиков по программе Минпромторга − десятки ведущих производителей во всех регионах России из химической, металлургической, фармацевтической, легкой промышленности и других отраслей. Эти предприятия оказывают существенное влияние на развитие экономики и социальной сферы, поэтому для ВТБ стратегически важно обеспечить им доступ к льготному финансированию», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент ВТБ.

На стадии рассмотрения в работе у банка находятся заявки объемом более 260 млрд рублей.

 

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Автор:
Денис Борисов
индивидуальный предприниматель

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