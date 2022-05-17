ВТБ одобрил заявки по программе Минпромторга на сумму более 160 млрд рублей

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По данным пресс-службы ПАО ВТБ, банк подписал кредитные соглашения с клиентами на сумму 163 млрд рублей по программе льготного кредитования системообразующих предприятий Минпромторга России. Одними из первых участниками программы стали компании из металлургической, химической и лесопромышленной отрасли.

«Клиенты ВТБ − ведущие российские компании разных секторов и отраслей. Поддержка их социально-значимой деятельности в текущей рыночной ситуации − одна из весомых мер по стабилизации экономики. Льготные кредиты позволят нашим клиентам сохранить рабочие места, обеспечить устойчивую работу производственных мощностей и продолжить предоставлять качественные услуг. Программы господдержки доказали свою эффективность, мы видим большой спрос со стороны клиентов и надеемся расширить свое участие в программе Минпромторга», − сказал старший вице-президент банка ВТБ Виталий Сергейчук.

«Программы господдержки системообразующих организаций востребованы у клиентов среднего и малого бизнеса. Среди наших заемщиков по программе Минпромторга − десятки ведущих производителей во всех регионах России из химической, металлургической, фармацевтической, легкой промышленности и других отраслей. Эти предприятия оказывают существенное влияние на развитие экономики и социальной сферы, поэтому для ВТБ стратегически важно обеспечить им доступ к льготному финансированию», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент ВТБ.

На стадии рассмотрения в работе у банка находятся заявки объемом более 260 млрд рублей.