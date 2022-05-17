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общество

Вывоз раненных с «Азовстали» и захват воспитанников школы-интерната в Святогорске: последние новости о спецоперации к утру 17 мая

Фото Вывоз раненных с «Азовстали» и захват воспитанников школы-интерната в Святогорске: последние новости о спецоперации к утру 17 мая
Фото Вывоз раненных с «Азовстали» и захват воспитанников школы-интерната в Святогорске: последние новости о спецоперации к утру 17 мая

Фото Минобороны России

Начался 83 день специальной операции на Украине. Главные новости на утро 17 мая – в дайджесте Сиб.фм.

Вывоз украинских военных с «Азовстали»

16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе представителями украинских военнослужащих была достигнута договорённость о вывозе раненых.

В районе предприятия ввели режим тишины и открыли гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске на территории ДНР.

«У нас есть надежда, что удастся спасти жизни наших парней. Среди них есть тяжелораненые, им нужна помощь», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Захват школы-интерната в Святогорске

В Святогорске (ДНР) на территории детской школы-интерната на Лесной улице боевики нацбатальона оборудовали командный пункт и разместили тяжёлую военную технику, артиллерию и РСЗО.

Преподавательский состав и воспитанников интерната националисты силой удерживают в подвальных помещениях, сообщили в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

Отправка новейших танков Т-90М в адрес Минобороны

На «Уралвагонзаводе» состоялась торжественная отправка эшелона с очередной партией новейших танков Т-90М «Прорыв» для российской армии.

Одной из главных возможностей модернизированного танка является обмен данными с другими машинами в режиме реального времени.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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