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Жара в Новосибирске достигнет рекорда 17 мая

Фото Жара в Новосибирске достигнет рекорда 17 мая
Фото Жара в Новосибирске достигнет рекорда 17 мая

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Вторник, 17 мая, станет самым жарким днем месяца. Температура воздуха в Новосибирске достигнет +28 градусов.

Во вторник температура в Новосибирске поднимется до +28 градусов, что станет рекордным показателем за весь месяц. Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков сервиса «Гисметео».

Синоптики рассказали, когда наступит самый жаркий день мая 2022 года в Новосибирске. Майская жара достигнет своего пика во вторник, 17 мая. Температура воздуха поднимется до +28 градусов в тени, на солнце будет еще жарче.

При этом в течение дня 17 мая будет сохраняться переменная облачность, возможны и небольшие кратковременные дожди.

Во второй половине текущей недели столбики термометров опустятся, однако в Новосибирске сохранится теплая погода. 18 мая ожидается +18 градусов днем. В четверг, 19 мая, температура воздуха опустится до +17 градусов. В пятницу будет уже ощутимо прохладнее, пойдут дожди.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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