12 654 рублей на ребёнка: как получить новую санкционную выплату от Путина в мае-2022

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В мае новую финансовую поддержку начали получать семьи, где есть дети в возрасте от 8 до 17 лет. В материале Сиб.фм мы расскажем кому положена выплата и как её получить.

Кому положено пособие?

Деньги будут выплачиваться на детей от 8 до 17 лет. Пособие получат только те семьи, у которых среднедушевой доход не превышает размер детского прожиточного минимума, установленного в регионе.

Чтобы посчитать среднедушевой доход, нужно сложить доходы всех членов семьи (включая зарплату, пенсию, пособия, стипендии, алименты, проценты по вкладам) и поделить на количество человек в семье.

Отметим, что получатель пособия и ребенок должны быть гражданами России и постоянно проживать на территории региона, который предоставляет выплаты.

Когда начнутся выплаты?

Пенсионный фонд России начал принимать заявления на новую выплату с 1 мая. Начисление денег будет осуществляться ежемесячно. Выплата назначается на год, затем её нужно будет продлевать.

Сколько составит выплата?

Размер пособия будет составлять от 50 до 100% прожиточного минимума на ребенка, установленного регионом, в котором проживает семья. Если среднедушевой доход семьи не больше прожиточного минимума на душу населения с учетом выплаты в размере 50% от детского прожиточного минимума, то размер выплаты составит 75% от детского прожиточного минимума. Если среднедушевой доход семьи не больше прожиточного минимума на душу населения с учетом выплаты в размере 75% от детского прожиточного минимума, то размер выплаты составит 100% от детского прожиточного минимума. Во всех остальных случаях выплата составит 50% от детского прожиточного минимума.

А если детей несколько?

Ежемесячная выплата предоставляется на каждого ребенка в семье в возрасте от 8 до 17 лет. Если детей двое, то выплата придет в двойном размере. Оформить выплату может один из родителей или законный представитель.

Что нужно, чтобы получить пособие?

Выплату можно получить только на карту «Мир», выпущенную любым банком. Заявление о получении ежемесячной выплаты можно подать в МФЦ, в клиентской службе ПФР или через официальный портал «Госуслуги». Для этого потребуется паспорт родителя-заявителя, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о заключении (расторжении брака), сведения о доходах, сведения о получаемых пособиях и иных мерах соцподдержки.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что россияне получат выплаты от ПФР 18-19 мая 2022 года. Путин пообещал пособия и льготы детям участников спецоперации, а также в Пенсионном фонде назвали сроки поступления новой выплаты на детей.

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