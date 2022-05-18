29-летнего хирурга Романа Бондарчука зарезали в ЖК «Марсель» в Новосибирске

Фото vk.com / Роман Бондарчук

Стали известны подробности о личности убитого на территории жилого комплекса «Марсель» в Новосибирске мужчине.

29-летний Роман Бондарчук, погибший от ножевого ранения во время драки на территории ЖК «Марсель», работал врачом и растил 3-летнюю дочь.

Убитый в драке в ЖК «Марсель» новосибирец был мастером спорта по акробатике. У него остались жена, 3-летняя дочь и огромный долг за ипотеку на квартиру в элитном микрорайоне.

Инцидент произошел утром 15 мая на территории жилого комплекса «Марсель» в Новосибирске. Очевидцы утверждают в соцсетях, что Роман вместе с другом выпивал на улице. Однако знакомые мужчины уверены, что компания просто вышла на свежий воздух.

«По словам приятеля, они сидели вместе на лавке, общались, немного выпили. Уверен, что они вели себя тихо и никому не мешали. К ним подошли двое пьяных парней, начали провоцировать. Один провокатор начал вести себя неадекватно, ребята послали их. В итоге один ушел, а его друг остался. Они думали, что ребята успокоились, но скоро один вернулся с битой, а второй достал нож. Парни, Роман и Алексей, тут же встали с лавки, а Рому сразу ударили ножом в живот», – рассказывает друг детства погибшего.

Еще одна свидетельница драки подтвердила, что Романа сразу ударили в живот, а после еще дважды добили битой по голове. После этого молодой человек сел на скамейку и согнулся. Нападавшие переключились на приятеля Романа и разбили ему о голову бутылку. Только после этого компания ретировалась, а на место вызвали скорую помощь и полицию.

На видео с места происшествия, опубликованном в Telegram-канале «АСТ Black», видно, что Роман лежит на асфальте, а его пытается реанимировать врач, пока к месту везут каталку. Мужчина скончался в больнице.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности)», – сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Знакомые Романа утверждают: он был идеальным семьянином. Мужчина – единственный сын в семье, у него тоже был один ребенок – 3-летняя дочь. С женой они были вместе почти 10 лет, около 5 – в браке. На фотографиях в соцсетях пара выглядит счастливой.

Похороны Романа Бондарчука прошли 17 мая в Бердске. Попрощаться с сыном из Казахстана приехала мать погибшего, а у его вдовы случился нервный срыв.

Близкие попытаются помочь вдове Романа, однако женщина не работала, а после смерти мужчины у него остался большой долг – квартиру в элитном комплексе «Марсель» он купил в ипотеку.

Сейчас правоохранительные органы задержали одного из нападавших, который нанес Роману удар ножом. По статье об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть потерпевшего по неосторожности, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Однако неравнодушные к трагедии люди и друзья Романа уверены, что убийство было предумышленным, так как у нападавшего при себе был нож.

«Как можно зарезать человека по неосторожности? Таких людей нужно изолировать от общества. Мне так жалко его и жену, маленькую дочку. Он работал один, у них ипотека, как справляться будут – не представляю. Это несправедливо», – заключил в беседе с АиФ-Новосибирск друг погибшего Дмитрий.