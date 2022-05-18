6-летний мальчик из Новосибирска выиграл у Ольги Бузовой в шоу на «Пятнице»

Фото youtube.com / Leo Solovyev

6-летний певец из Новосибирска обыграл Ольгу Бузову и Михаила Галустяна в шоу «Вундеркинды» на телеканале «Пятница».

На телеканале «Пятница» 17 мая вышел эпизод шоу «Вундеркинды» с участием 6-летнего мальчика из Новосибирска Льва Соловьева.

Эпизод с участием юного новосибирца вышел на телеканале «Пятница» во вторник, 17 мая. Зрители увидели, как 6-летний Лев Соловьев спел перед Михаилом Галустяном и Ольгой Бузовой, обыграв звезд отечественного шоу-бизнеса.

В авторском шоу «Пятницы» есть две команды – звезд и юных вундеркиндов. «Акулы» шоу-бизнеса должны угадать, какими талантами обладает ребенок. Если они не угадывают, дети получают денежный приз.

В очередном эпизоде шоу звезды предположили, что 6-летний Лев озвучивает мультики. Однако мальчик заявил, что он – самый молодой певец в мире. Пресс-служба телеканала отметила, что мальчик действительно является мировым рекордсменом. В шоу он представил свою авторскую песню.

Добавим, что талантливый новосибирец выступает под псевдонимом Leo Solovyev. Его пенсии можно прослушать на сервисах iTunes, Apple Music, Spotify, Amazon music, Tik Tok, Youtube music, Yandex и Shazam.

В феврале 2022 года Лев выпустил композицию «Ради мечты» и занял с ней первое из 100 мест на главном детском радио России «Детское радио».