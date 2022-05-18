83-й день спецоперации: в России запретят обмен нацистов, 15 тысяч украинских боевиков оказались в котле на Луганщине

Фото Минобороны России

Главные события спецоперации на Украине к вечеру 17 мая – в обзоре Сиб.фм.

В Госдуму внесут законопроект о запрете обмена нацистов, группировка в 15-16 тысяч украинских боевиков оказалась в котле на Луганском направлении. Сиб.фм собрал главные новости о ситуации на Украине к ночи вторника, 17 мая.

Спецоперация

Вчера началась сдача в плен боевиков националистического подразделения «Азов» и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи направлены для лечения в больницу города Новоазовск Донецкой Народной Республики.

Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Старичи Львовской области уничтожен личный состав украинских резервных формирований, а также партии иностраного вооружения и военной техники из США и европейских стран, подготовленные для отправки на Донбасс.

Кроме того, высокоточными ракетами большой дальности воздушного и наземного базирования уничтожены резервы противника, завершавшие боевое слаживание на территории учебных центров в районах населенных пунктов Ахтырка Сумской области и Десна Черниговской области.

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены два пункта управления и узел связи, в том числе 30-й механизированной бригады в районе Бахмут, 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Угледар и Константиновка Донецкой Народной Республики. В результате ударов уничтожены более 470 националистов, выведены из строя 68 единиц военной техники. Кроме того, в районе железнодорожной станции Мерефа Харьковской области уничтожена тяговая электроподстанция, обеспечивавшая доставку на Донбасс вооружение и военную технику из США и западных стран.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены девять пунктов управления, 93 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районе Лупарево и Шевченково Николаевской области.

Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 224 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 12 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, четыре батареи РСЗО БМ-21 «Град» и две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей.

Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Питомник, Изюм, Снежковка, Ольховатка, Дементиевка, Русская Лозовая, Большие Проходы и Петровское Харьковской области, Старомихайловка, Новотамаровка, Новотроицкое, Невельское, Свердлово, Авдеевка и Владимировка Донецкой Народной Республики уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата. Также в районе Чернобаевки Херсонской области перехвачены восемь реактивных снарядов РСЗО «Смерч».

Вчера с 10.00 до 11.00 украинскими националистами из реактивных систем залпового огня «Смерч» нанесен удар по жилым кварталам города Херсон. Российскими средствами ПВО перехвачены все 10 украинских реактивных снарядов. Подразделений российских войск в городе Херсон нет. Об этом киевскому режиму хорошо известно. Удар умышленно наносился по мирному населению Херсона в отместку за поддержку Российской Федерации.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 168 самолетов, 125 вертолетов, 912 беспилотных летательных аппаратов, 309 зенитных ракетных комплексов, 3134 танка и других боевых бронированных машин, 385 установок реактивных систем залпового огня, 1542 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2983 единицы специальной военной автомобильной техники, сообщает Минобороны России.

Запрет на обмен нацистов

Депутаты Госдумы РФ планируют запретить обмен украинских националистов. Такое предложение внес глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его поддержали депутаты. Об этом сообщил ТАСС.

Котел под Северодонецком

Группировка из 15-16 тысяч украинских военных наемников остается под Северодонецком и Лисичанском в ЛНР, они хотят запугать мирных жителей и уничтожить гражданскую инфраструктуру. Такое заявление сделал помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев.