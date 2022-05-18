Банк «Открытие» предлагает бизнес-пакет услуг «Только 1%» с бесплатным эквайрингом

Фото: Банк «Открытие»

Банк запускает новый пакет услуг для компаний малого бизнеса «Только 1%». Он предусматривает бесплатный эквайринг, комиссию 1% за входящие платежи, а также увеличенные лимиты на бесплатное снятие средств с карты, переводы физлицам и индивидуальным предпринимателям на свой счет в банке, бесплатные рублевые платежи.

Для ряда категорий предпринимателей из ритейла и сферы услуг, определенных Банком России, новый пакет услуг предусматривает 0% за эквайринг. Для остальных клиентов комиссия за эквайринг составит только 1%. Стоимость нового пакета – 1% комиссии за входящие платежи.

«Мы разработали новый пакет для предпринимателей из сферы услуг и ритейла, которым необходим оптимальный набор услуг, включая эквайринг, и при этом с минимальными расходами и быстрым подключением», – подчеркнул Сергей Животягин, лидер трайба транзакционные продукты блока «Малый и средний бизнес» банка «Открытие».

Дополнительно банк увеличил лимит по снятию наличных с бизнес-карты без комиссии – теперь он составляет 1 млн рублей, при этом клиент получает до 5% кешбэка за покупки. Все внешние платежи и переводы можно проводить бесплатно. Лимит по переводам физлицам без комиссии вырос до 2 млн рублей, а по внутрибанковским переводам ИП на личный счет в банке «Открытие» – до 5 млн рублей.

Подробнее ознакомиться с условиями пакета услуг «Только 1%» можно на сайте банка.