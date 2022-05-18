«Делают все, чтобы Россия не победила»: астролог назвал дату окончания спецоперации на Украине-2022

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Многие астрологи, экстрасенсы и провидцы уже сделали прогноз о завершении военной спецоперации в Украине. Озвучивая сроки, эксперты говорят о 2025 годе.

Предсказание Тамары Глобы

Астролог программы «Давай поженимся!» считает, что вся ситуация, которая связана с военной спецоперацией подойдёт к завершению примерно через 2,5 года от ее начала. В ходе этого процесса Украина создаст «общеукраинский союз», который приведет к большому объединению множества народов.

За все это время украинское государство понесет большие потери, но со временем оставит свои настойчивые попытки пробиться в Евросоюз и начнет возвращать свои утраченные земли. Для украинского народа это будет тяжелый период, который приведет к непредсказуемым последствиям.

Что касается России, то экономика страны будет подвержена изменениям, как и психология людей, которые активно следят за всей происходящей ситуацией и не остаются равнодушными. Для России операция станет толчком в переосмыслении своих ценностей и своей жизни, а также позволит стране сделать рывок во многих важных отраслях.

Предсказание Павла Глобы

Астролог заявил, что из-за эры водолея, из-за власти так называемой «мертвой» и «живой» воды в России и Украине начнется период обострения размежевания. Это время столкновения противоборствующих друг с другом сил, которые ощущают на духовном уровне вседозволенность.

Экстрасенс считает, что ключевым моментов в спецоперации станет период с 31 мая по 9 августа 2022 года. Это время рождения новых лидеров и формирования новых четких целей, которые приведут к объединению всех идей в одну глобальную стратегию.

Эксперт уверен, что для благоприятного исхода всей операции должна существовать правда, добро, справедливость, а также высокая нравственность и честь. России и Украине придется пройти множество испытаний, которые приведут обе страны в новую эпоху, новую эру, подразумевающую под собой расцвет и развитие, объединение людей на фоне лишений и трудностей.

Если говорить о предполагаемом периоде завершения специальной военной операции, Павел Глоба разделяет точку зрения Тамары Глобы, утверждая, что она будет длиться еще около 2-х лет.

Предсказание Василисы Володиной

Согласно словам астролога, Россию ожидает формирование новых гражданских движений. Наступит эпоха ценности личного мнения, эпоха правды и справедливости, которая как на России, так и на Украине отразится по-своему.

Текущий год принесёт множество резонансных событий, которые, в частности, коснутся политики и экономики. Мировые лидеры могут выступить друг против друга, что в наибольшей степени отразится именно на простых людях, на мирных гражданах.

Володина считает, что в результате экономических и других санкций в России в гору пойдёт пищевая промышленность. Импорт товаров станет не актуальным, потому предприятия на российском рынке начнут стремительно развиваться под поддержкой государственных структур. Но к докризисному уровню страна сможет прийти только к 2025 году, а значит, что ситуация с Украиной и спецоперацией будет существовать еще минимум до 2024 года.

Предсказание Джуны

С самого начала военной спецоперации, Джуна пророчила сложный период для обоих государств. Целительница считала, что на Россию будет оказывать огромное давление именно Запад, однако, под его влиянием великую державу никак не удастся сломить.

Однако, со временем, как отмечает Джуна, отношения с США потеплеют. По мнению провидицы спецоперация в Украине подойдет к завершению лишь к 2025 году.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что обнародовано архивное пророчество Ванги о пришествии Христа. Раскрыто предсказание личного экстрасенса Сталина об Украине, а также что говорила болгарская провидица о будущем России и Украины.

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