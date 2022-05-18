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Депутат Госдумы РФ из Новосибирска Иванинский объяснил, почему на Украине гибнут жители сёл

Фото Депутат Госдумы РФ из Новосибирска Иванинский объяснил, почему на Украине гибнут жители сёл
Фото Депутат Госдумы РФ из Новосибирска Иванинский объяснил, почему на Украине гибнут жители сёл

Фото с личной страницы Олега Иванинского в социальных сетях

Депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Олег Иванинский объяснил, что он имел в виду, говоря о гибели украинских военнослужащих из сельских территорий.

Свою речь Олег Иванинский произнёс на встрече с преподавателями и студентами НГУ. Она проходила в рамках цикла «Уроки мужества», на котором обсуждалась политическая ситуация в стране.

Выдержки из лекции Олега Иванинского опубликовало издание «Тайга.инфо» (заблокировано по решению Роскомнадзора). В одной из фраз новосибирский депутат обмолвился, что чаще гибнут «ребята из сельских территорий».

Однако 16 мая Олег Иванинский был вынужден объяснять ситуацию в своем Telegram-канале, утверждая, что слова вырваны из контекста.

Как пишет депутат Госдумы, он имел в виду, что 85% военнослужащих, которые поддерживают президента и отправляются на службу в армию, с периферии. Поэтому, собственно говоря, "груз 200" чаще всего и отправляется в украинские сёла и деревни.

Напомним, Олег Иванинский долгое время занимал должность главврача новосибирского онкодиспансера. Из медицинского учреждения он перешёл в Госдуму РФ. Со времени начала спецоперации на Украине успел побывать там в качестве волонтёра.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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