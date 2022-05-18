Депутат Госдумы РФ из Новосибирска Иванинский объяснил, почему на Украине гибнут жители сёл

Фото с личной страницы Олега Иванинского в социальных сетях

Депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Олег Иванинский объяснил, что он имел в виду, говоря о гибели украинских военнослужащих из сельских территорий.

Свою речь Олег Иванинский произнёс на встрече с преподавателями и студентами НГУ. Она проходила в рамках цикла «Уроки мужества», на котором обсуждалась политическая ситуация в стране.

Выдержки из лекции Олега Иванинского опубликовало издание «Тайга.инфо» (заблокировано по решению Роскомнадзора). В одной из фраз новосибирский депутат обмолвился, что чаще гибнут «ребята из сельских территорий».

Однако 16 мая Олег Иванинский был вынужден объяснять ситуацию в своем Telegram-канале, утверждая, что слова вырваны из контекста.

Как пишет депутат Госдумы, он имел в виду, что 85% военнослужащих, которые поддерживают президента и отправляются на службу в армию, с периферии. Поэтому, собственно говоря, "груз 200" чаще всего и отправляется в украинские сёла и деревни.

Напомним, Олег Иванинский долгое время занимал должность главврача новосибирского онкодиспансера. Из медицинского учреждения он перешёл в Госдуму РФ. Со времени начала спецоперации на Украине успел побывать там в качестве волонтёра.