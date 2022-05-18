Элитный особняк за 75 млн. рублей выставили на продажу на Дачном шоссе в Новосибирске

Фото с сайта N1

В Новосибирске появилось объявление о продаже роскошного двухэтажного особняка за 75 миллионов рублей.

В элитном районе Новосибирска — рядом с Дачным шоссе — выставили на продажу роскошный особняк за 75 миллионов рублей. Коттедж расположен на берегу Оби, в окружении вековых сосен. Объявление размещено на сайте N1.

Новых владельцев особняка ждёт масса приятных сюрпризов — от шикарного европейского ремонта с дизайнерской мебелью, до комфортной расположения комнат. На первом этаже имеется гостиная с камином, огромный холл, гардеробная. На втором — целых три спальни с ванными комнатами. Есть в доме и цокольный этаж, где размещены бильярдная зона, SPA-зона, комната отдыха и постирочная.

Это не единственный объект элитной недвижимости, выставленный на продажу в Новосибирске. Состоятельные граждане могут заинтересоваться, примеру, особняком рядом с так называемой правительственной резиденцией. В этом доме площадью 650 кв. метров — три этажа. В коттедже, расположенном на участке земли в 20 соток, есть своя прачечная, спортивные тренажёры, бильярд, санузлы и веранда для отдыха. Цена объекта — 45 миллионов рублей.

Известно, что на Дачном шоссе в Новосибирске живут статусные чиновники и бизнесмены.