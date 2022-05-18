Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

недвижимость экономика общество

Элитный особняк за 75 млн. рублей выставили на продажу на Дачном шоссе в Новосибирске

Фото Элитный особняк за 75 млн. рублей выставили на продажу на Дачном шоссе в Новосибирске
Фото Элитный особняк за 75 млн. рублей выставили на продажу на Дачном шоссе в Новосибирске

Фото с сайта N1

В Новосибирске появилось объявление о продаже роскошного двухэтажного особняка за 75 миллионов рублей.

В элитном районе Новосибирска — рядом с Дачным шоссе — выставили на продажу роскошный особняк за 75 миллионов рублей. Коттедж расположен на берегу Оби, в окружении вековых сосен. Объявление размещено на сайте N1.

Новых владельцев особняка ждёт масса приятных сюрпризов — от шикарного европейского ремонта с дизайнерской мебелью, до комфортной расположения комнат. На первом этаже имеется гостиная с камином, огромный холл, гардеробная. На втором — целых три спальни с ванными комнатами. Есть в доме и цокольный этаж, где размещены бильярдная зона, SPA-зона, комната отдыха и постирочная.

Это не единственный объект элитной недвижимости, выставленный на продажу в Новосибирске. Состоятельные граждане могут заинтересоваться, примеру, особняком рядом с так называемой правительственной резиденцией. В этом доме площадью 650 кв. метров — три этажа. В коттедже, расположенном на участке земли в 20 соток, есть своя прачечная, спортивные тренажёры, бильярд, санузлы и веранда для отдыха. Цена объекта — 45 миллионов рублей.

Известно, что на Дачном шоссе в Новосибирске живут статусные чиновники и бизнесмены.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

79094
Отказ в выплате на детей до 17 лет: в ПФР объяснили, кому не положено новое санкционное пособие от Путина в мае 2022
20242
Красный уровень опасности: гипертоников ждёт мощнейший удар магнитной бури в мае-2022
17215
Спецоперация в Украине на вечер 15 мая: почему НАТО сохраняет антироссийские санкции, и заслужена ли победа Украины в «Евровидении»
14898
Житель Новосибирской области получил 3 года условно за убийство 17 соболей в заказнике «Северный»
14442
Троица-2022: какого числа отмечается, что категорически нельзя делать в этот день
13211
В Калининском районе Новосибирска снесут квартал аварийного жилья
12988
Фестиваль тюльпанов, конкурс по украшению могил, перекрытие улиц и гибель 4-летнего ребёнка в пожаре — итоги выходных на Сиб.фм