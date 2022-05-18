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Эвакуация под бомбёжкой и смертельное приближение к ракетам «Тор-М2»: подробности 83-го дня спецоперации на Украине

Фото Эвакуация под бомбёжкой и смертельное приближение к ракетам «Тор-М2»: подробности 83-го дня спецоперации на Украине
Фото Эвакуация под бомбёжкой и смертельное приближение к ракетам «Тор-М2»: подробности 83-го дня спецоперации на Украине

Фото министерства обороны России в "ВК"

В Министерстве обороны России рассказали, что в ходе спецоперации на Украине были применены "Терминатор" и «Тор-М2». Также за прошедшие сутки вывезено из опасных районов рекордное количество эвакуированных.

О применении на Украине военной новинки – взвода боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор"- стало известно в эту среду, 18 мая. Информацию РИА Новости подтвердил информированный источник.

"В рамках проведения специальной военной операции на Украине российские Вооруженные силы применили взвод БМПТ "Терминатор". Совместно с танковыми взводами БМПТ участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов", – заявил собеседник.

По словам источника, использование "Терминаторов" в спецоперации позволит обкатать военные машины в полевых условиях.

Также в Министерстве обороны России рассказали, как ракетная установка «Тор-М2» разгоняет украинскую авиацию.

"Надëжность одного из российских зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» на Луганском направлении решили проверить два вертолёта противника. Командир расчёта показывает количество уничтоженных объектов авиации", – сказано в комментарии к фотографии на странице Министерства обороны в "ВК".

Как сообщают в ведомстве, сейчас сбиты сотни единиц авиации киевского режима. Продолжается также эвакуация мирного населения: за 83-ие сутки спецоперации вывезено рекордное количество женщин и детей. По данным на 18 мая, из ДНР, ЛНР, а главное районов Украины, которые находятся под обстрелом вывезены 17 000 человек.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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