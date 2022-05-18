Кадыров рассказал, какой будет мобилизация в России

Фото с сайта kremlin.ru
Кадыров заявил об отсутствии необходимости объявлять мобилизацию в России.
Глава Чечни уверен, что россиянам нужно самим мобилизоваться и объединиться вокруг президента России.
«Мне много задают вопросов, правда ли, что будет мобилизация. Я отвечаю, что никто не должен объявлять мобилизацию, мы все должны мобилизоваться и объединиться, встать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства. Это и есть патриотизм», – сказал Кадыров на марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».
Глава Чеченской Республики добавил, что спецоперация по защите Донбасса выполняется на 100 %.
«У меня есть военная практика. Сейчас мы 100% идем по плану, и мы освободим Украину от этих шайтанов», – заявил Кадыров.
Он добавил, что сейчас ситуация остается спокойной, а российские военные на 100 % выполняют задачу, которую поставил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
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