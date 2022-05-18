Леонид Слуцкий стал руководителем фракции ЛДПР

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ЛДПР выбрала нового главу фракции в Госдуме. Им стал Леонид Слуцкий.

Леонида Слуцкого утвердили в должности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале партии.

«Благодарю коллег за оказанное доверие», – написал Слукций.

Депутаты ЛДПР большинством голосов избрали председателя международного комитета Леонида Слуцкого главой фракции в Госдуме.

Накануне Госдума прекратила полномочия лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который умер 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. После его смерти Слуцкий был временно исполняющим обязанности руководителя фракции.

Нового лидера партии выберет внеочередной съезд, который назначен на 27 мая.

Сиб.фм собрал подборку самых ярких цитат Жириновского, которые запомнились россиянам на годы. В частности, он советовал забыть про «братские народы» и говорил, что Украина – враг России номер один.