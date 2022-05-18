На что уходят бюджетные деньги Новосибирска в сфере контроля за домашними животными

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В Совете депутатов города Новосибирска состоялось заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству. Депутаты ознакомились с отчетом проверки контрольно-счетной палаты по использованию бюджетных средств в городском центре, занимающимся проблемами домашних животных.

КСП озвучила данные о функционировании организации в 2019-2021 гг.

«Установленные в Центре по проблемам домашних животных нормативные расходы корма для животных, имеют недостаточное обоснование. В связи с этим существует риск неэффективного расходования средств учреждения. Так, в феврале прошлого года был необоснованно списан сухой корм общей стоимостью в 23 тысячи рублей», – рассказал представитель контрольно-счетной палаты.

Также из доклада стало известно, что в 2021 году учреждение изъяло на 20% меньше животных, чем в 2020. Это может свидетельствовать о снижении эффективности работы по отлову безнадзорных животных.

В конечном итоге, эффективность расходования бюджетных средств была оценена как «низкая». На данный момент в адрес учреждения направлено письмо с требованиями устранить выявленные нарушения.

Помочь новому руководителю НЦПДЖ более эффективно выстроить работу с бездомными кошками и собаками может современный приют, который построят в Ленинском районе. Игорь Кудин, председатель постоянной комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству так представил концепцию приюта: «Мы покажем новый формат, который предлагается к реализации на территории города Новосибирска – формат содержания безнадзорных животных. Предполагается, что там будет и гостиница, и ветеринарная клиника, и хоспис. То есть все очень современно. И я вообще надеюсь, что это будет лучший приют в стране. По крайней мере, мы возьмем самые лучшие технологии, которые у нас в стране есть, и будем их реализовывать», – отметил депутат.