"Над ним издевались": пропавшего в Болотнинском районе подростка нашли мёртвым у реки

Фото со страниц героя публикации в "ВКонткте"

Город Болотное в Новосибирской области ошеломила новость о гибели подростка. Одни говорят, что его довели до самоубийства, другие утверждают, что парень не мог наложить на себя руки.

14 мая Максим (имена несовершеннолетних героев публикации изменены) ушёл из дома и пропал. Подростка объявил в розыск поисковый отряд "ЛизаАлерт". Три дня волонтёры прочёсывали местность, но Максим как будто в воду канул.

Позже эта фигура речи стала почти реальной: тело мальчика нашли на окраине районного центра Болотное, ближе к реке за водокачкой.

Большая дружная семья

Известно, что в семье Максима 10 детей. Есть даже сестра-двойняшка, с которой они родились в один день. У подростка много совместных фотографий на страницах в соцсетях. Близкие до сих пор не могут поверить в случившееся.

"Пожалуйста, не задавайте нам сейчас лишних вопросов. Завтра похороны, и нам надо приготовиться. Возможно, после мама что-то сможет рассказать", – отвечают близкие мальчика.

Между тем, как рассказывают друзья, в семье это не первая трагедия. Да и у самого Максима очень много депрессивных картинок и постов на личных страницах в соцсетях.

"Над ним издевались"

Как рассказал один из учившихся вместе с Максимом подростков, до 7-го класса у школьника всё было хорошо. Но потом начались проблемы.

"Над ним издевались, его травили, ему пришлось перевестись в другой класс в этой же школе, – рассказывает Алексей. – Потом он стал агрессивным, сказал, что его всё достало".

Ещё одна из знакомых парня сообщила, что в последнее время у Максима появилась девушка. Но они постоянно ругались.

"Он нервничал из-за ссоры с девушкой. Говорил: "Как все уже задолбало". Я ему говорила, что она не одна такая на земле, и он обязательно найдёт лучше", – рассказывает подруга подростка Ольга.

Впрочем, девушка уверена, что сам Максим никогда не решился бы на суицид. Он считал, что такое совершают только "конченные".

Что же на самом деле произошло с парнем, сейчас устанавливают следователи СКР по Новосибирской области. Однако уголовное дело не возбуждалось: проводится лишь доследственная проверка.