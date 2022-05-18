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Новое открытие Сибири: стартовала масштабная экспедиция по районам Новосибирской области, посвященная юбилею региона

Фото Новое открытие Сибири: стартовала масштабная экспедиция по районам Новосибирской области, посвященная юбилею региона
Фото Новое открытие Сибири: стартовала масштабная экспедиция по районам Новосибирской области, посвященная юбилею региона

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

18 мая творческая команда редакций «Сиб.фм», «АиФ на Оби» и «МК в Новосибирске» отправилась в уникальную юбилейную экспедицию «Ново-Сибирские открытия – 85», чтобы рассказать о самых интересных местах, событиях и людях Новосибирской области.

Итак, свершилось: ранним утром 18 мая наш дружный коллектив с азартом исследователей стартовал от станции метро Площадь Маркса в Новосибирске по направлению к первому пункту нашего маршрута – рабочий поселок Коченево.

С помощью партнера проекта – телекоммуникационной компании YOTA – на протяжении всего путешествия мы будем вести трансляции, которые позволят вам стать свидетелями самых ярких событий.

Мы проедем по всем районам области, знакомясь с историей, людьми и событиями каждого из них. Вместе с нами вы будете узнавать интересные, малоизвестные или забытые факты из жизни родного края, о которых, возможно, многие не знали. Мы познакомимся с особенностями труда и быта в каждом из районов, посетим музеи и предприятия, уникальные природные и культурные достопримечательности, заглянем в доселе неизвестные уголки области, побываем на праздниках и в мастерских ремесленников.

Фото Новое открытие Сибири: стартовала масштабная экспедиция по районам Новосибирской области, посвященная юбилею региона 2

Уникальные кадры, интервью, захватывающие истории и непредвиденные открытия – вы своими глазами увидите, как много интересного открывает наша область ее внимательным исследователям и каким увлекательным и незабываемым может стать путешествие с семьей или друзьями по новосибирской земле.

Проект реализуется при поддержке Правительства Новосибирской области.

Генеральный партнер проекта – АО «Искитимцемент».

Официальные партнеры проекта – Новосибирскэнергосбыт, приложение для оплаты ЖКХ – ПЛАТОСФЕРА.

Организационно-методическую помощь предоставляют: ГАУК НСО Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ, Туристско-информационный центр Новосибирской области, администрации районных центров Новосибирской области.

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Автор:
Ольга Павлова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Экспедиция
юбилей
проект
Ново-Сибирские открытия – 85
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