Новосибирская область выпала из топ-5 регионов РФ по числу зарегистрированных ДДУ

Фото Максима Николаева

Красноярский край вытеснил Новосибирскую область из пятёрки регионов-лидеров по количеству ДДУ, зарегистрированных в первом квартале 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Росреестра.

Росреестр опубликовал данные по числу договоров участия в долевом строительстве, зарегистрированных в регионах РФ в I квартале 2022 года.

Топ-3 возглавила Москва, где за январь-март зарегистрировали 38 583 ДДУ. Второе место заняла Московская область, где за этот же период зарегистрировали 26 430 ДДУ. На третьем месте расположился Санкт-Петербург, в котором за квартал было зарегистрировано 22 415 ДДУ.

«На тройку лидеров пришлись 35 % всех продаж по ДДУ в стране», — отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

На четвёртой строчке оказался Краснодарский край, где в Росреестре насчитали 15 424 заключённых с дольщиками договоров, а на пятом — Красноярский край, вытеснивший из пятёрки лидеров Новосибирскую область.

По данным Росреестра, в Красноярском крае с января по март зарегистрировали 11 594 ДДУ, в Новосибирской области — 9 245.

«По суммарным продажам 2019-2021 годов Красноярск отставал от Новосибирска на 49 тысяч ДДУ или на 219 процентов», — напомнил Николаев.

В десятке лидеров по количеству зарегистрированных ДДУ впервые оказались сразу два региона Сибирского федерального округа. Кроме того, СФО стал лидером по переходу на проектное финансирование.

Для сравнения: в целом по стране доля договоров, обязывающих дольщика внести деньги на счета эскроу, составляет 75,6 %, а по СФО — 92,3 %, уточнил эксперт и доабвил, что в шести из 85 регионов РФ за первые три месяца с начала года не было заключено ни одного ДДУ.

Напомним, ранее Николаев рассказал, что в Росреестре нашли в Новосибирской области 557 гектаров бесхозных земель под жилую застройку.