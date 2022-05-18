Новосибирский детский сад № 346 стал партнёром московского Музея Победы

Фото предоставлены мэрией Новосибирска

В Кировском районе Новосибирска начал свою работу комплексно-краеведческий музей «Исток», расположенный в детском саду № 346. Ему был присвоен статус партнёра Музея Победы города Москвы. Здесь работают четыре экспозиции, посвящённые истории родного края и ключевым историческим событиям. По мнению мэра Анатолия Локтя, сегодня эта инициатива особенно актуальна.

«Музей в детском саду – это необычно и очень интересно. Он носит общее направление – краеведение. И название соответствующее – «Исток», то есть обращение к истокам, чтобы ребятишки с самого раннего возраста понимали, откуда они родом. Это очень важно, поскольку опыт новейшей истории говорит о том, что когда ребята заканчивают школу, институт, они плохо знакомы с историей нашей страны. Поэтому одна из важных задач, которую сегодня решает департамент образования мэрии Новосибирска, – это прививать любовь к родному городу, своей родине с самого раннего детства», – отметил мэр Анатолий Локоть.

Для сотрудников детского сада № 346 воспитание патриотизма стало одной из главных задач. Учреждение сотрудничает с ветеранами войны и труда, ветеранами вооружённых сил. За годы работы здесь была собрана большая коллекция книг, предметов и копий документов. Поэтому было принято решение о создании музея в одном из трёх корпусов.

С 2019 года «Исток» собирает на одной площадке лучшие экспозиции школьных музеев. В 2020 году он прошёл первичную аттестацию как комплексно-краеведческий музей «Исток». Из 162 музеев на базе образовательных организаций Новосибирска, он стал первым участником программы «Школьный Музей Победы». Ему также был присвоен статус партнёра Музея Победы города Москвы.

На данным момент в музее расположены четыре экспозиции: «Русская изба», «Краеведение», «Безымянная высота 224,1» и «История Российской космонавтики». По словам главы Новосибирска, посещать его смогут дети из других учреждений дошкольного образования.