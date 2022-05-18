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Новосибирский «Ростелеком» напоминает о соблюдении регламента земляных работ

Фото Новосибирский «Ростелеком» напоминает о соблюдении регламента земляных работ
Фото Новосибирский «Ростелеком» напоминает о соблюдении регламента земляных работ

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

«Ростелеком» обращает внимание жителей и организаций Новосибирской области на важность соблюдения регламента земляных работ. Согласование планируемых действий на участках необходимо для того, чтобы исключить повреждение кабеля и гарантировать исполнение правил охраны линий и сооружений связи.

Следуя закону, строительные и земляные работы можно проводить только с разрешения органов исполнительной власти города или района, а в охранной зоне линий связи — еще и с согласования «Ростелекома». Нарушение требований влечет административную или — в некоторых случаях — уголовную ответственность.

Для доказательства фактов повреждения линий связи и возмещения ущерба «Ростелеком» в Новосибирске проводит работу совместно с правоохранительными органами. В 2021 году с предприятий и лиц, ответственных за обрывы кабеля, было взыскано 2,2 млн рублей.

«В 2021 году в Новосибирской области по вине сторонних организаций зафиксировано 32 случая повреждения кабеля, причем большая их часть произошла из-за несогласованных работ по прокладке газопровода и водопровода. При этом даже кратковременный вывод из строя линий связи препятствует работе экстренных служб, мешает деятельности объектов жизнеобеспечения и государственных учреждений, лишает телефонной связи, интернета и телевидения жителей региона. Вот почему мы призываем согласовывать земляные работы до их начала», — поясняет Алексей Гайдамак, заместитель директора филиала — технический директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Чтобы предупредить повреждение кабеля в охранной зоне линий и сооружений связи жителям и организациям нужно обращаться в районные отделения «Ростелекома». Там же можно запросить информацию о местах прохождения линий связи при заключении сделок на приобретение или аренду земельных участков.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

безопасность
Ростелеком
земельные участки
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