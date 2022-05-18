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Отдельная категория ПДД может появиться для вождения самокатов

Фото Отдельная категория ПДД может появиться для вождения самокатов
Фото Отдельная категория ПДД может появиться для вождения самокатов

Фото с сайта pixabay.com

Автоюрист Славнов предложил ввести отдельную категорию прав для владельцев электросамокатов.

Автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с NEWS.ru поддержал инициативу сенатора от Астраханской области Александра Башкина, который предложил обязать владельцев электросамокатов сдавать экзамен на знание ПДД. По его словам, зачастую электросамокатами пользуются лица, которые не представляют, как ими управлять.

Они знают, что надо нажать на рычаг и электросамокат поедет вперёд, отпустить — остановится. Но они не представляют, что надо дать преимущество пешеходу, пропустить автомобиль, как вести себя в той или иной ситуации, какая будет ответственность, если они собьют или наедут на пешехода. В прошлом году было много подобных случаев. Они должны проходить какое-то маломальское обучение, подтверждать категорию, что они не просто умеют ездить на электросамокате, —

объяснил Славнов.

Он напомнил, что существуют базовые правила дорожного движения, а для электросамокатов можно ввести отдельную категорию.

Это отдельная категория, ни A и ни B, это такой перевелосипед, но недомотоцикл. Что-то посередине, — подытожил автоюрист.

Ранее стало известно, что новые правила сертификации «электрических средств индивидуальной мобильности» — электросамокатов, моноколёс и гироскутеров — пропишут в новом ГОСТе. С таким пожеланием выступили Минпромторг, мэрия Москвы и НАМИ. Они требуют ограничить скорость до 25 км/ч и установку системы спутникового слежения на все ввозимые в РФ средства передвижения этой категории.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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