Почувствуют все: россиян предупредили о сильнейшей магнитной буре в мае-2022

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Мощнейшая магнитная буря ожидает землян 24 мая: сейсмозависимым людям лучше заранее подготовиться к ухудшению самочувствия, а всем остальным — к проблемам со связью и электроникой.

В мае 2022 года землян ожидает череда геомагнитных ударов, самый сильный из которых придётся на 24 мая. Сила магнитного шторма достигнет 4-5 баллов, что соответствует "красному уровню" опасности. Не случайно медики призывают людей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой, заранее приготовиться к магнитным бурям и обезопасить своё здоровье. В частности, в этот день лучше не перенапрягаться на работе, не налегать на кофе и не садиться за руль.

По словам экспертов, из-за высокой солнечной активности тяжёлыми будут дни с 24 по 27 мая. Наиболее сильные колебания ожидаются 24 числа. Далее будет "штормить" еще три дня, но к вечеру 28 мая колебания утихнут до 2-3 баллов.

Как ранее писал Сиб.фм, сила магнитных бурь определяется по пятибалльной шкале G-индекса, где G1 — слабая буря, G5 — экстремально сильная. Влияние бури, мощность которой соответствует уровню G1, могут почувствовать только крайне метеочувствительные люди.

Чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь 24-27 мая, медики советуют сейсмозависимым людям соблюдать ряд правил: