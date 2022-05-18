Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Почувствуют все: россиян предупредили о сильнейшей магнитной буре в мае-2022

Фото Почувствуют все: россиян предупредили о сильнейшей магнитной буре в мае-2022
Фото Почувствуют все: россиян предупредили о сильнейшей магнитной буре в мае-2022

Фото pixabay.ru

Мощнейшая магнитная буря ожидает землян 24 мая: сейсмозависимым людям лучше заранее подготовиться к ухудшению самочувствия, а всем остальным — к проблемам со связью и электроникой.

В мае 2022 года землян ожидает череда геомагнитных ударов, самый сильный из которых придётся на 24 мая. Сила магнитного шторма достигнет 4-5 баллов, что соответствует "красному уровню" опасности. Не случайно медики призывают людей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой, заранее приготовиться к магнитным бурям и обезопасить своё здоровье. В частности, в этот день лучше не перенапрягаться на работе, не налегать на кофе и не садиться за руль.

По словам экспертов, из-за высокой солнечной активности тяжёлыми будут дни с 24 по 27 мая. Наиболее сильные колебания ожидаются 24 числа. Далее будет "штормить" еще три дня, но к вечеру 28 мая колебания утихнут до 2-3 баллов.

Как ранее писал Сиб.фм, сила магнитных бурь определяется по пятибалльной шкале G-индекса, где G1 — слабая буря, G5 — экстремально сильная. Влияние бури, мощность которой соответствует уровню G1, могут почувствовать только крайне метеочувствительные люди.

Чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь 24-27 мая, медики советуют сейсмозависимым людям соблюдать ряд правил:

  • хорошо высыпаться;
  • избегать стрессов;
  • минимизировать использования гаджетов;
  • выполнять элементарные физические упражнения;
  • отказаться от любой сложной работы.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

79478
Отказ в выплате на детей до 17 лет: в ПФР объяснили, кому не положено новое санкционное пособие от Путина в мае 2022
20465
Красный уровень опасности: гипертоников ждёт мощнейший удар магнитной бури в мае-2022
17329
Спецоперация в Украине на вечер 15 мая: почему НАТО сохраняет антироссийские санкции, и заслужена ли победа Украины в «Евровидении»
14976
Житель Новосибирской области получил 3 года условно за убийство 17 соболей в заказнике «Северный»
14777
Троица-2022: какого числа отмечается, что категорически нельзя делать в этот день
13244
В Калининском районе Новосибирска снесут квартал аварийного жилья
13042
Фестиваль тюльпанов, конкурс по украшению могил, перекрытие улиц и гибель 4-летнего ребёнка в пожаре — итоги выходных на Сиб.фм