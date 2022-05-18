Подрядчик устранит все дефекты по ремонту дороги на улице Волочаевской до 1 июля

Фото предоставлены мэрией Новосибирска

Ремонтные работы на улице Волочаевской будут контролироваться независимыми экспертами и завершатся 1 июля.

Подрядная организация АО «Новосибирскавтодор» начала ремонт дорожного участка на ул. Волочаевской в 2021 году. «Вопросы возникли уже во время реализации объекта, начиная с замечаний к проектной документации, а затем подрядная организация не сумела нарастить темпы работ после получения откорректированной документации. Все дефекты при выполнении тротуаров, поднятии смотровых колодцев на проезжей части, устройстве верхнего слоя покрытия на примыканиях и т. д. были выявлены еще осенью, эти работы не принимались», – сообщил заместитель начальника МКУ «Управление дорожного строительства» Иосиф Кодалаев.

По его словам, в адрес подрядной организации были направлены претензии. В 2022 году также проведено дополнительное обследование с выявлением дефектов.

В рамках выездного совещания с дорожными службами и представителями подрядчика заместитель мэра города Новосибирска Олег Клемешов отметил, что сегодня на объекте работают две бригады, они выполняют подъем колодцев, очистку ливневки, очистку и поднятие пожарных гидрантов. С 23 мая приступят к ремонту тротуаров. «Все работы по исправлению дефектов выполняются за счет подрядчика. По контракту срок окончания – 1 июля. Так как объект проблемный, мы будем внимательно следить за ходом ремонта, организовывать выездные совещания с участием МКУ «УДС» и профильного департамента», – уточнил он.

Заказчик МКУ «УДС» заключил договор для проведения строительного контроля за ходом дорожного ремонта, включающий постоянное присутствие на объекте независимых инженеров-экспертов. Теперь специалисты своевременно выявляют некачественную работу, чтобы не допустить появления дефектов.