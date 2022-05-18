Три семьи из Новосибирска застряли в Турции почти на сутки

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Новосибирцы застряли в аэропорту в турецкой Анталье почти на сутки.

Новосибирские семьи с маленькими детьми застряли в Турции из-за отмены рейса Turkish Airlines. Туристы ждут вылета практически сутки. Об этом Сиб.фм рассказала жительница Новосибирска Наталья.

В турецком аэропорту 17 мая отменили рейс авиакомпании Turkish Airlines из Антальи в Омск. Самолет должен был вылететь из Турции в 18:25, однако следующего рейса омичам и новосибирцам пришлось ждать почти сутки. Среди ожидающих вылета оказались семьи с маленькими детьми и грудничками, беременные женщины и пожилые пары.

Время отправления авиакомпания по разным причинам переносила несколько раз, отправляя туристов от терминала к терминалу, а потом объявила об отмене рейса. Жительница Новосибирска уверена, что перевозчик знал о неполадках на рейсе, однако до последнего отправлял туристов от терминала к терминалу.

«Ощущение, что авиаперевозчик заранее знал о проблемах с наличием борта, но всё равно регистрировал пассажиров и проводил прочие процедуры», — сказала Наталья.

В пресс-службе авиакомпании о причинах отмены рейса ничего не сообщают.

При этом представители перевозчика не обеспечивали людей едой и водой все 8 часов, которые туристы провели в аэропорту. Затем пассажиров отмененного рейса отвезли в отель в Кемере.

«Повезли уже в ночи куда-то. Название и расположение отеля не сказали. Ехали примерно полтора часа, оказались в Кемере. В отеле персонал встретил очень вежливо, нас накормили внеурочно, так как ужин уже завершился, разместили по номерам. Утром также обеспечили завтраком, собрали людей и сообщили, что примерно в 13 часов местного времени отправят назад в Анталию», — рассказала собеседница Сиб.фм.

Несмотря на профессиональное поведение персонала отеля, настроение у отдыхающих оказалось испорчено. Новосибирцы, которые должны были из Омска уехать в Новосибирск на поезде, потеряли билеты, многие не смогли выйти на работу.

«Но, разумеется, мы в лучшем положении, чем те, кто в Омске ждёт самолёт из Анталии. Надеюсь, они брали страховку от невылета. А вот я не взяла и пожалела, что решила сэкономить», — заключила жительница Новосибирска.