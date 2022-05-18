В Госдуме призвали готовиться к масштабному конфликту с НАТО

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Депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулев заявил, что России необходимо готовиться к полноценному конфликту с НАТО из-за вступления Швеции и Финляндии в альянс.

Депутат отметил, что расширение НАТО вдоль российских границ продолжается давно, а Финляндия и Швеция уже продолжительное время работают по их программам. Об этом Андрей Гурулев написал в своем Telegram-канале.

«Все эти вопли со стороны держав НАТО не сулят ничего хорошего миру во всем мире. Мы ведь спецоперацию на Украине начали именно по той причине, что слишком явно нашу страну стали со всех сторон обступать. Видимо, до кого-то плохо доходят наши доводы, значит, придется готовиться к полноценному конфликту с НАТО, как бы страшно это ни звучало», – написал Гурулев.

Депутат отметил, что Финляндия долгое время поддерживала нейтралитет, но имела многочисленные бонусы от сотрудничества с Россией. По его словам, двухсторонняя торговля из-за вступления страны в НАТО прекратится. При этом для финнов это станет куда большим ударом, чем для россиян.

Также депутат напомнил о провокационных заявлениях Польши. Польские чиновники вовсю рассуждают о «демилитаризации Калининграда» и мечтают уничтожить «русский мир».

Депутат отметил, что правительство России филигранно обороняет экономику страны, передает портал zabnews.ru. В других странах ситуация сейчас гораздо хуже: растет инфляция, дорожают продукты первой необходимости, появился дефицит энергоресурсов.

«Байден в своих публичных выступлениях хронически во всех бедах обвиняет Владимира Путина. Но я бы на месте граждан Соединенных Штатов, да и других стран, подверженных русофобской пропаганде, обратился к первичным причинам их проблем. А они очень сходны с тем, что сегодня НАТО подминает под себя Финляндию и Швецию», – заключил Гурулев.