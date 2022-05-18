В Кремле заявили о возможной разблокировке Instagram*

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил разблокировки соцсетей Instagram* и Facebook*, если компания Meta* будет соблюдать российские законы.

Официальный представители Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном возобновлении работы приложений компании Meta* — Instagram* и Facebook*. По его словам, он не исключает такого развития событий, если компания будет соблюдать требования российских законов.

«Я бы этого не исключал», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможной разблокировке запрещённой в России за экстремизм соцсети Instagram*. Он отметил, что сама Мета* отказывалась удалять материалы, которые носят экстремистский характер и противоречат законам РФ, передает РИА Новости.

Однако, по словам Пескова, в случае, если компания готова будет работать в российском правовом поле, то не исключено появление "других горизонтов для взаимодействия".

«Невозможно было заставить их открыть здесь офис по закону о «приземлении». Поэтому если соблюдаются законы Российской Федерации, возможно, открываются другие горизонты для взаимодействия», – подчеркнул представитель Кремля.

Как ранее писал Сиб.фм, соцсети, входящие в группу компаний Meta*, были заблокированы в России по иску Генпрокуратуры после начавшейся спецоперации на Украине и появления в соцсетях призывов к насилию против российских военных. 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.

Напомним, днём 11 марта губернатор Новосибирской области объявил, что покидает иностранные соцсети Instagram и Facebook. Андрей Травников объяснил своё решение враждебной политикой американских соцсетей по отношению к россиянам.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.