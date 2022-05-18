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общество

В Кузбассе задержали украинского диверсанта

Фото В Кузбассе задержали украинского диверсанта
Фото В Кузбассе задержали украинского диверсанта

Фото vk.com / russianfsb

ФСБ задержала сторонника украинских нацистов, устроившего диверсию в Кемерово.

В Кемерово задержали пособника украинских нацистов. Он устроил диверсию на двух ЛЭП в Кемеровской области, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России задержан гражданин России, являющийся сторонником украинских нацистов, причастный к повреждению двух опор ЛЭП, повлекшему временное отключение электроэнергии на линии электропередачи в Кемеровской области», – говорится в сообщении.

Дома у задержанного были обнаружены бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином, крепежные болты с поврежденных ЛЭП, два пневматических пистолета и два боевых ножа. Кроме того, у него хранились средства связи со схемами военкоматов и отделений полиции в Кемерово, дневник с записями, подтверждающими совершение диверсий.

Против пособника украинских нацистов возбудили уголовное дело по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Диверсия». Он уже дает показания следователям.

На видео, опубликованном ФСБ, задержанный рассказал, что все должно было выглядеть так, будто «ни с того ни с сего из-за каких-то разрушительных действий отключается свет».

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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