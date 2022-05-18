В Новосибирске 19 мая пройдет премьера спектакля со звездой сериала «Сваты» Федором Добронравовым

Фото с сайта fedordobronravov.ru

В Новосибирск с гастролями приезжает звезда телесериала «Сваты» Федор Добронравов. Премьера спектакля с его участием пройдет уже завтра, 19 мая.

Продюсерский центр Федора Добронравова приедет в Новосибирск с премьерным спектаклем «Ты где-то рядом». Автор, режиссер и исполнитель главной роли – сам Федор Добронравов.

В четверг, 19 мая, во Дворце культуры железнодорожников в Новосибирске состоится премьера спектакля Фёдора Добронравова «Ты где-то рядом...» по пьесе Михаила Хейфеца «Rock n Roll на закате».

В постановке будет всего два действующих лица. Роль одного из них сыграет сам Добронравов, а роль другого – его коллега по цеху и подруга Марина Иванова, с которой актёр ещё 30 лет назад познакомился в труппе театра «Сатирикон».

Лирическая история любви немолодых людей. Зрителям на протяжении полутора часов предстоит смеяться и грустить, переживать и радоваться за таких, порой, нелепых, но трогательных героев, которых сблизит танец. Постановка станет воссоединением коллег и друзей после долгой разлуки.

«Это такой спектакль об одиночестве, о любви, о дружбе, о детях, о внуках... О Вселенной», – описывает постановку звезда «Сватов».

Купить билеты на постановку «Ты где-то рядом» в Новосибирске можно по ссылке.