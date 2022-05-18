В Новосибирске движение на улице Серебренниковской ограничат из-за ремонта теплосетей

Густаво Зырянов / Сиб.фм

На улице Серебренниковской в Новосибирске ограничивается движение до 15 сентября.

В связи с капитальным ремонтом теплосетей в Центральном районе Новосибирска с 20 мая по 15 сентября ограничивается движение транспорта на улице Серебренниковской. Об этом сообщили в городской администрации.

Ограничения движения будут вводиться постепенно на разных участках улицы Серебренниковской в Новосибирске. Приводим подробный список перекрытия дорог с 20 мая по 15 октября:

С 20 мая по 16 июня на 15 метров будет сужена дорога в районе Сквера студенческих отрядов по четной стороне ул. Серебренниковской на пересечении с Октябрьской магистралью. Октябрьскую магистраль сузят на 18 метров в районе дома № 1а на ул. Каменской.

С 20 мая по 8 июня – на 15 метров в районе дома № 10 на ул. Серебренниковской до дома № 14 на ул. Серебренниковской.

С 21 мая по 20 июля – на 15 метров в районе дома № 10 на ул. Серебренниковской на пересечении с ул. Сибревкома, с сужением ул. Сибревкома на 10 метров в районе дома № 10 на ул. Серебренниковской.

С 21 мая по 20 июля – на 15 метров в районе дома № 14 на ул. Серебренниковской на пересечении с ул. Свердлова, с сужением ул. Свердлова на 13 метров в районе дома № 14 на ул. Серебренниковской.

С 16 июня по 11 июля – на 10 метров в районе дома № 20 на ул. Серебренниковской на пересечении с Октябрьской магистралью, с сужением Октябрьской магистрали на 18 метров.

С 5 июля по 5 сентября – в районе дома № 16 на ул. Серебренниковской на 18 метров от пересечения с ул. Свердлова, с сужением ул. Свердлова на 13 метров до дома № 18 на ул. Серебренниковской, до пересечения с ул. Коммунистической, с сужением ул. Коммунистической на 5 метров.

С 12 июля по 15 октября – на 18 метров вдоль дома № 20 на ул. Серебренниковской до пересечения с ул. Коммунистической, с сужением на 6 метров в районе дома № 52а на ул. Коммунистической.

Автомобилистов просят следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями и соблюдать скоростной режим

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске перекроют движение по улице Мясниковой на три месяца.