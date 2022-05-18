В Новосибирске на улице Кубовой провалился асфальт из-за строительства поликлиники

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Жильцы многоэтажек на улице Кубовой пожаловались на разрушение асфальта из-за строительства новой поликлиники в Новосибирске.

Строительство новой поликлиники вызвало обрушение асфальта. Из-за этого на улице Кубовой в Новосибирске образовалась яма с кипящей водой. Об этом новосибирцы рассказали в соцсетях.

«У нас много маленьких детей в доме, их страшно выпускать на улицу. Мало того, мы переживаем, как бы наш дом не начал падать, ведь эта вода может размывать и под ним», – говорится в сообщении, опубликованном в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Жильцы многоквартирных домов на улице Кубовой утверждают, что из-за строительства поликлиники на улице разрушается асфальтовое покрытие. Под провалившимся асфальтом – яма с кипятком, которая с каждым днем увеличивается.

По словам новосибирцев, рабочие, которые занимаются возведением поликлиники, частями перекопали двор, судя по всему, для проведения коммуникаций. Образовавшиеся ямы заделали, однако через несколько дней рядом с ними начал проваливаться асфальт.

В СГК отметили, что авария возникла из-за дефекта трубы на улице Кубовой. В ближайшее время сотрудники компании устранят повреждение. Работы не повлияют на водоснабжение в районе.