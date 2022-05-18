Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске на улице Кубовой провалился асфальт из-за строительства поликлиники

Фото В Новосибирске на улице Кубовой провалился асфальт из-за строительства поликлиники
Фото В Новосибирске на улице Кубовой провалился асфальт из-за строительства поликлиники

Фото vk.com / act54

Жильцы многоэтажек на улице Кубовой пожаловались на разрушение асфальта из-за строительства новой поликлиники в Новосибирске.

Строительство новой поликлиники вызвало обрушение асфальта. Из-за этого на улице Кубовой в Новосибирске образовалась яма с кипящей водой. Об этом новосибирцы рассказали в соцсетях.

«У нас много маленьких детей в доме, их страшно выпускать на улицу. Мало того, мы переживаем, как бы наш дом не начал падать, ведь эта вода может размывать и под ним», – говорится в сообщении, опубликованном в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Жильцы многоквартирных домов на улице Кубовой утверждают, что из-за строительства поликлиники на улице разрушается асфальтовое покрытие. Под провалившимся асфальтом – яма с кипятком, которая с каждым днем увеличивается.

По словам новосибирцев, рабочие, которые занимаются возведением поликлиники, частями перекопали двор, судя по всему, для проведения коммуникаций. Образовавшиеся ямы заделали, однако через несколько дней рядом с ними начал проваливаться асфальт.

В СГК отметили, что авария возникла из-за дефекта трубы на улице Кубовой. В ближайшее время сотрудники компании устранят повреждение. Работы не повлияют на водоснабжение в районе.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

79724
Отказ в выплате на детей до 17 лет: в ПФР объяснили, кому не положено новое санкционное пособие от Путина в мае 2022
20631
Красный уровень опасности: гипертоников ждёт мощнейший удар магнитной бури в мае-2022
17403
Спецоперация в Украине на вечер 15 мая: почему НАТО сохраняет антироссийские санкции, и заслужена ли победа Украины в «Евровидении»
15024
Житель Новосибирской области получил 3 года условно за убийство 17 соболей в заказнике «Северный»
14985
Троица-2022: какого числа отмечается, что категорически нельзя делать в этот день
13262
В Калининском районе Новосибирска снесут квартал аварийного жилья
13070
Фестиваль тюльпанов, конкурс по украшению могил, перекрытие улиц и гибель 4-летнего ребёнка в пожаре — итоги выходных на Сиб.фм